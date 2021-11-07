МИД предостерегает украинцев от поездок в Эфиопию
МИД призывает украинцев воздержаться от поездок в Эфиопию из-за введения чрезвычайного положения в этой стране.
Источник: МИД Украины
Дословно: "В связи с обострением ситуации в безопасности и введением чрезвычайного положения в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в эту страну.
Тем гражданам, которые находятся на территории Эфиопии, настоятельно рекомендуется избегать посещения северо-западных провинций страны, ограничить передвижение между населенными пунктами, зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ", отслеживать сообщения о развитии ситуации и рассмотреть возможность сокращения срока своего пребывания в стране".
Детали: В МИД отмечают, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Эфиопии.
Предыстория:
- 3 ноября Эфиопия объявила чрезвычайное положение – после того, как повстанцы из Тыграя заявили, что за последние дни захватили несколько городов и рассматривают возможность марша на Аддис-Абебу.
- Власти Аддис-Абебы приказали жителям зарегистрировать оружие и подготовиться к защите своих районов. Правительства четырех из 10 регионов страны также призвали эфиопов мобилизоваться для борьбы с силами Тыграя.
- США приказали своим правительственным сотрудникам в Эфиопии, не связанным с чрезвычайными ситуациями, покинуть страну.