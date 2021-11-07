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МИД предостерегает украинцев от поездок в Эфиопию

Воскресенье, 7 ноября 2021, 23:57
МИД предостерегает украинцев от поездок в Эфиопию
Spencer Platt/Getty Images

МИД призывает украинцев воздержаться от поездок в Эфиопию из-за введения чрезвычайного положения в этой стране.

Источник: МИД Украины

Дословно: "В связи с обострением ситуации в безопасности и введением чрезвычайного положения в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в эту страну.

Тем гражданам, которые находятся на территории Эфиопии, настоятельно рекомендуется избегать посещения северо-западных провинций страны, ограничить передвижение между населенными пунктами, зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ", отслеживать сообщения о развитии ситуации и рассмотреть возможность сокращения срока своего пребывания в стране".

Детали: В МИД отмечают, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Эфиопии.

Предыстория:

  • 3 ноября Эфиопия объявила чрезвычайное положение – после того, как повстанцы из Тыграя заявили, что за последние дни захватили несколько городов и рассматривают возможность марша на Аддис-Абебу.
  • Власти Аддис-Абебы приказали жителям зарегистрировать оружие и подготовиться к защите своих районов. Правительства четырех из 10 регионов страны также призвали эфиопов мобилизоваться для борьбы с силами Тыграя.
  • США приказали своим правительственным сотрудникам в Эфиопии, не связанным с чрезвычайными ситуациями, покинуть страну.

Украинская правда
Темы: МИД
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