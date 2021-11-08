В школах США детей будут вакцинировать от коронавируса

После одобрения ковид-вакцины в американских школах открывают пункты вакцинации.

Источник: АР

Детали: На этой неделе администрация Байдена планирует отправить письма в начальные школы США с просьбой разместить пункты вакцинации.

По словам Хейли Мидвина, старшего советника Департамента образования, районы, которые должны или планируют открыть заведения пункты вакцинации детей, охватывают территорию от Аляски до Вермонта.

Если школы решили не размещать пункты вакцинации, семьи могут обратиться в больницы и другие места, где проводят прививки.

Как отмечает издание, родители должны дать разрешение на вакцинацию своих детей.

Напомним: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech для детей от 5 до 11 лет.