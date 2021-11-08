Главные новости воскресенья и ночи: сбитый беспилотник, смерть ветерана

Украинские бойцы сбили вооруженный беспилотник гибридных войск РФ на востоке, ветеран Юрий Досяк умер от остановки сердца, его жена написала обращение – актуальные новости 7 ноября и ночи.

О сбитом беспилотнике

В последние два дня российские вооруженные формирования активно использовали свои БПЛА для атаки позиций Вооруженных сил Украины, один из БПЛА оккупантов удалось обезвредить.

О смерти ветерана

В возрасте 37 лет от остановки сердца, а не от ковида, умер участник боевых действий на востоке Украины, общественный активист Юрий Досяк, прошедший Иловайский котел и переживший плен российских боевиков.

В пятницу, 5 ноября, стало известно, что легендарный украинский военный ушел из жизни. СМИ написали, что Юрий умер от осложнений коронавируса, но на самом деле у него была пневмония.

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