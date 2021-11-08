Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Главные новости воскресенья и ночи: сбитый беспилотник, смерть ветерана

Понедельник, 8 ноября 2021, 08:00
фото Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий

Украинские бойцы сбили вооруженный беспилотник гибридных войск РФ на востоке, ветеран Юрий Досяк умер от остановки сердца, его жена написала обращение – актуальные новости 7 ноября и ночи.

О сбитом беспилотнике

В последние два дня российские вооруженные формирования активно использовали свои БПЛА для атаки позиций Вооруженных сил Украины, один из БПЛА оккупантов удалось обезвредить.

О смерти ветерана

В возрасте 37 лет от остановки сердца, а не от ковида, умер участник боевых действий на востоке Украины, общественный активист Юрий Досяк, прошедший Иловайский котел и переживший плен российских боевиков.

В пятницу, 5 ноября, стало известно, что легендарный украинский военный ушел из жизни. СМИ написали, что Юрий умер от осложнений коронавируса, но на самом деле у него была пневмония.

О других важных новостях

У двух гиен в Денверском зоопарке в штате Колорадо, США, обнаружили COVID-19, перед этим коронавирусом заболели тигры и львы.

Экс-президент Грузии голодающий в грузинской тюрьме Михеил Саакашвили заявил, что отказывается от приема специальных добавок после публикации пенитенциарной службой страны видео его "питания".

Группа украинских туристов уже 3 недели не может уехать из Турции из-за вероятного самоубийства одного из членов группы.

Министерство обороны Польши опубликовало новое видео, снятое на границе с Беларусью, где видно, как некоторые мигранты пытаются атаковать пограничников.

В результате вражеских обстрелов в зоне ООС в воскресенье один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Украинский спортсмен и тренер Андрей Шевченко заключил соглашение с владельцем ФК "Дженоа" и будет управлять клубом до 30 июня 2024 года.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подтвердил, что невакцинированные работники учебных заведений с 8 ноября должны быть отстранены от работы.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, Украина и Румыния.

Украинская правда
Темы: Украинамир
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский поблагодарил Порошенко, который "доказал, что закон об олигархах работает"

"Чтобы 40 млн не превратились в 20": Зеленский наконец-то призвал вакцинироваться

Новости 10 ноября: Украина и мигранты, арест начальника "Изоляции"

Министр культуры и информполитики Ткаченко подает в отставку – источник

Украина усиливает охрану границы с Беларусью - Монастырский

фотоГлава тюрьмы боевиков "Изоляция" арестован судом

Все новости...
Украина
В Польше задержали еще одного украинца за перевозку нелегальных мигрантов
19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу – одолел россиянина
Украинская – государственная, русская – дружеская
Последние новости
23:55
Мэр Чернигова объяснил отношение к НАТО и добавил, что поддерживает курс в ЕС
23:21
Ковид: во Львове умерли беременная и 29-летний мужчина без патологий
22:53
В США не считают, что Россия использует газ как оружие
22:39
Продюсер группы KAZKA был жестоко избит: нападавшего задержали по горячим следам
22:26
Китайский застройщик Evergrande официально потерпел дефолт – инвестор в облигации компании
22:19
Зеленский поблагодарил Порошенко, который "доказал, что закон об олигархах работает"
22:15
Новости экономики: конец льготного периода для "евроблях", приватизация "Центрэнерго"
22:06
фотоНацелили "пистолет" и снимали на видео: в Киеве трое юношей цинично поиздевались над лежачей бабушкой
21:52
ПУМБ Ахметова договорился о покупке "Идея Банка"
21:34
"Чтобы 40 млн не превратились в 20": Зеленский наконец-то призвал вакцинироваться
Все новости...