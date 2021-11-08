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Главные новости воскресенья и ночи: сбитый беспилотник, смерть ветерана

Понедельник, 8 ноября 2021, 07:00
Главные новости воскресенья и ночи: сбитый беспилотник, смерть ветерана
фото Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий

Украинские бойцы сбили вооруженный беспилотник гибридных войск РФ на востоке, ветеран Юрий Досяк умер от остановки сердца, его жена написала обращение – актуальные новости 7 ноября и ночи.

О сбитом беспилотнике

В последние два дня российские вооруженные формирования активно использовали свои БПЛА для атаки позиций Вооруженных сил Украины, один из БПЛА оккупантов удалось обезвредить.

О смерти ветерана

В возрасте 37 лет от остановки сердца, а не от ковида, умер участник боевых действий на востоке Украины, общественный активист Юрий Досяк, прошедший Иловайский котел и переживший плен российских боевиков.

В пятницу, 5 ноября, стало известно, что легендарный украинский военный ушел из жизни. СМИ написали, что Юрий умер от осложнений коронавируса, но на самом деле у него была пневмония.

О других важных новостях

У двух гиен в Денверском зоопарке в штате Колорадо, США, обнаружили COVID-19, перед этим коронавирусом заболели тигры и львы.

Экс-президент Грузии голодающий в грузинской тюрьме Михеил Саакашвили заявил, что отказывается от приема специальных добавок после публикации пенитенциарной службой страны видео его "питания".

Группа украинских туристов уже 3 недели не может уехать из Турции из-за вероятного самоубийства одного из членов группы.

Министерство обороны Польши опубликовало новое видео, снятое на границе с Беларусью, где видно, как некоторые мигранты пытаются атаковать пограничников.

В результате вражеских обстрелов в зоне ООС в воскресенье один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Украинский спортсмен и тренер Андрей Шевченко заключил соглашение с владельцем ФК "Дженоа" и будет управлять клубом до 30 июня 2024 года.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подтвердил, что невакцинированные работники учебных заведений с 8 ноября должны быть отстранены от работы.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, Украина и Румыния.

Украинская правда
Темы: Украинамир
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