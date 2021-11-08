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В Никарагуа прошли "выборы" президента: все основные оппоненты Ортеги - в тюрьме

Понедельник, 8 ноября 2021, 07:59
В Никарагуа прошли выборы президента: все основные оппоненты Ортеги - в тюрьме
фото: Getty Images

Никарагуанцы проголосовали в воскресенье на президентских выборах, которые президент США Джо Байден назвал "фикцией", большинство из оппонентов многолетнего лидера страны  Даниэля Ортеги - в тюрьме или в изгнании.

Источник: "Голос Америки", "Радыё Свабода"

Детали: Глосование проходило под бдительным присмотром 30 000 полицейских и солдат, поддерживающих то, что правые группы описали как атмосферу страха.

Семь кандидатов от оппозиции, бросивших вызов 75-летнему Ортеге, с июня находятся в тюрьме по политически мотивированным обвинениям.

Для Ортеги новый срок будет пятым, а его жена, 70-летняя Розария Мурильо, снова станет вице-президентом страны. Официальные данные будут объявлены через несколько дней.

Президент США Джо Байден заявил, что результаты были "сфальсифицированы" задолго до воскресных "фиктивных" выборов.

"То, что сегодня устроили президент Никарагуа Даниэль Ортега и его жена было пантомимными выборами, которые не были ни свободными, ни справедливыми и, безусловно, недемократическими", - сказал президент, добавив, что эта пара теперь управляет Никарагуа "как автократы".

Официально Ортега "соревновался" с пятью кандидатами в президенты, но только номинально - все они признаны пособниками режима.

Справка: Даниэль Ортега, марксист и активист "герильи" против проамериканского диктатора Анастасио Самоса Дебалли, пришел к власти в 1979 году и правил до 1990 года. В 2007 году он вернулся к власти и установил в Никарагуа жесткий авторитарный режим, за эти годы отправив в тюрьму многих представителей оппозиции. За это он и его представители находятся под санкциями США и ряда других стран.

Главный редактор последней оппозиционной газеты La Prensa в настоящее время находится в тюрьме. Накануне выборов Facebook заявил, что заблокировал "ферму троллей" правительства Никарагуа, которая распространяла ложную информацию о соперниках Ортеги.

"Украинская правда" в Threads

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