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В Киеве от Covid умерли еще 47 человек

Понедельник, 8 ноября 2021, 11:07
Фото pixabay.com

За сутки 7 ноября в столице зарегистрировали 606 новых случаев коронавируса, 47 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "606 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 47 летальных случаев от вируса – 26 женщин от 60 до 94 лет и 21 мужчина от 50 до 85 лет".

Детали: Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Оболонском (159), Днепровском (104) и Дарницком (90) районах.

118 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 322 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице 269 824 подтвержденных случая коронавируса, 6 551 больной умер, преодолели коронавирус 234 311 жителей столицы, из них 174 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • В Киеве в течение прошлой недели ежесуточно от осложнений в результате коронавирусной болезни умирают от 40 до более 60 человек, за сутки 3 ноября умер 41 человек, в том числе мальчик 8 лет.
  • В Киеве с 1 ноября введены усиленные карантинные ограничения, характерные для красной зоны эпидемической опасности.
  • Только при наличии Covid-сертификата или отрицательного ПЦР-теста разрешено посещение заведений питания, гостиниц, учреждений и заведений социальной защиты, спортивных залов, фитнес-центров, ЦНАПов, управлений труда и социальной защиты, управлений пенсионного фонда, торгово-развлекательных центров, а также проведение массовых мероприятий.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
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