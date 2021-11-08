В Киеве от Covid умерли еще 47 человек

За сутки 7 ноября в столице зарегистрировали 606 новых случаев коронавируса, 47 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "606 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 47 летальных случаев от вируса – 26 женщин от 60 до 94 лет и 21 мужчина от 50 до 85 лет".

Детали: Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Оболонском (159), Днепровском (104) и Дарницком (90) районах.

118 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 322 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице 269 824 подтвержденных случая коронавируса, 6 551 больной умер, преодолели коронавирус 234 311 жителей столицы, из них 174 за минувшие сутки.

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