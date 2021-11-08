СБУ разоблачила врача, которая подделывала данные о вакцинации: фальшивые сертификаты аннулируют

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну схему махинаций с данными о вакцинации от COVID-19: ложные сведения в электронную систему "eHealth" вносила врач в Ивано-Франковской области.

Источник: СБУ

Детали: Следствие установило, что незаконную схему организовала заместитель директора одной из коммунальных больниц Ивано-Франковской области. К ней обращались граждане, которые не желали вакцинироваться, однако хотели иметь свидетельство в приложении "Дія".

Врач не проводила им прививки. Вместо этого незаконно вносила их персональные данные в электронную систему здравоохранения "eHealth" через программу "Medics" как якобы вакцинированных. Неиспользованную вакцину списывала.

По предварительным данным, за свои услуги злоумышленница брала по 2,5 тысяч гривен с человека.

В ходе обыска, проведенного в служебном кабинете злоумышленницы, правоохранители изъяли компьютерную технику, которая использовалась для внесения данных в информационную систему Национальной службы здоровья Украины; журнал учета вакцинированных лиц; другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

В настоящее время планируется объявить ей о подозрении по ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

СБУ подчеркивает: после выявления персональных данных лиц, противоправно внесенных в систему, служба будет инициировать аннулирование их свидетельств о вакцинации.

Справка: Подделка и сбыт тестов и сертификатов о вакцинации от коронавируса – уголовное правонарушение. Оно наказывается штрафом до 17 тыс. грн, арестом до 6 месяцев или ограничением свободы до двух лет. И использование заведомо ложного документа также подпадает под ст. 358 Уголовного кодекса Украины – до 2 лет ограничения свободы.