Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На этой неделе украинцев ждут морозы до -8 градусов

Понедельник, 8 ноября 2021, 11:41
Getty Images

Во вторник 9 ноября в южных и западных областях прогнозируют осадки, а в ночь на среду 10 ноября по всей Украине температура воздуха упадет ниже нуля.

Источник: facebook синоптика Наталки Диденко и прогнозы украинского Гидрометцентра

Детали: Во вторник над Украиной пройдет атмосферный фронт, поэтому на Юге, Юго-Востоке и локально на Западе прогнозируют дожди. В остальных областях осадки маловероятны.

Температура воздуха упадет до +1°+7°C, в южных областях будет +6°+11°С.

В ночь на среду 10 ноября температура воздуха упадет ниже нуля: от -2° до -8°С.

Кроме дождей во вторник в отдельных регионах, какие-либо осадки в течение недели маловероятны, отмечает Диденко.

Во вторник в Киеве прогнозируют +4°+6°С, без осадков. В ночь на среду возможно снижение до -6°С.

Темы: погода
powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин уволил главу ГСЧС Чечоткина и назначил и.о.

Нидерланды изменили правила въезда из Украины из-за решения о "красной зоне"

Кличко о катастрофе с Covid: Очереди не только в больницы, но и в крематорий

В Киеве антирекорд смертей от Covid

фотоШтамповал по 30 фейковых ковид-сертификатов в день: СБУ разоблачила врача

Чемпион Олимпиады не считает агрессию РФ однозначной: Восьмой год не могут решить вопрос...

Все новости...
погода
Погода: в начале недели будет тепло
Погода в воскресенье: синоптики рассказали, где пройдут дожди
ГСЧС предупреждает о туманах в Украине
Последние новости
14:57
ГБР задержало депутата, который оценил свои услуги посредника в ₴ 300 тысяч
14:41
Кабмин утвердил состав комиссии, которая будет оценивать НАПК
14:36
Австрия сохранила безвизовый въезд для вакцинированных украинцев – Кулеба
14:33
Сейчас с теплом почти 97% жилых домов – Шмигаль
14:14
Прописка онлайн и вид на жительство в "Дии": Кабмин утвердил экспериментальный проект
14:11
Глава Apple заявил, что инвестировал в криптовалюты. Но компания этого делать пока не планирует
14:02
Кабмин уволил главу ГСЧС Чечоткина и назначил и.о.
13:56
Кабмин объединит Центрэнерго с госшахтами под большую приватизацию
13:55
видеоРоссийские бомбардировщики будут патрулировать небо Беларуси
13:44
Комитет Рады рекомендовал отстранить Лероса от заседаний за средний палец Зеленскому
Все новости...