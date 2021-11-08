На этой неделе украинцев ждут морозы до -8 градусов

Во вторник 9 ноября в южных и западных областях прогнозируют осадки, а в ночь на среду 10 ноября по всей Украине температура воздуха упадет ниже нуля.

Источник: facebook синоптика Наталки Диденко и прогнозы украинского Гидрометцентра

Детали: Во вторник над Украиной пройдет атмосферный фронт, поэтому на Юге, Юго-Востоке и локально на Западе прогнозируют дожди. В остальных областях осадки маловероятны.

Температура воздуха упадет до +1°+7°C, в южных областях будет +6°+11°С.

В ночь на среду 10 ноября температура воздуха упадет ниже нуля: от -2° до -8°С.

Кроме дождей во вторник в отдельных регионах, какие-либо осадки в течение недели маловероятны, отмечает Диденко.

Во вторник в Киеве прогнозируют +4°+6°С, без осадков. В ночь на среду возможно снижение до -6°С.