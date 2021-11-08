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Оккупанты обстреляли газопровод, водоканал и лабораторию в Луганской области

Понедельник, 8 ноября 2021, 12:21
Последствия обстрелов. Фото из telegram украинской делегации в ТКГ

В Луганской области оккупанты обстреляли 7 ноября газопровод, а утром 8 ноября повредили водоканал и химико-бактериологическую лабораторию.

Источник: facebook-страница АО "Луганскгаз", telegram-канал украинской делегации Трехсторонней контактной группы

Детали: В воскресенье 7 ноября около 16 часов российские боевики повредили газопровод вблизи с. Нижнее. На месте повреждения возник огненный факел высотой в несколько метров.

Газовики оперативно перекрыли задвижки и ликвидировали возгорание, предотвратив значительный пожар. Без газоснабжения осталось более 700 абонентов в селах Нижнее и Крымское.

8 ноября между 5:43 и 6:11 оккупационные формирования обстреляли поселок Светличное из артиллерии калибром 122 мм, запрещенной Минскими соглашениями. Украинские представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксировали 6 попаданий снарядов калибра 122 мм.

В результате обстрелов российских боевиков получили значительные повреждения здания и техника водоканала, разрушено помещение и уничтожено оборудование химико-бактериологической лаборатории.

По словам украинских представителей в СЦКК, водоснабжение отсутствует у жителей с обеих сторон линии разграничения.

Последствия обстрелов
Последствия обстрелов
СЦКК
Фото попадания снаряда, запрещенного Минскими соглашениями
Фото попадания снаряда, запрещенного Минскими соглашениями
СЦКК

Что было раньше: 7 ноября в оперативной сводке украинского штаба докладывали о 14 нарушениях режима прекращения огня со стороны российских формирований, которые, в частности, бросали гранаты из беспилотников.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на ДонбассеЛуганская область
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