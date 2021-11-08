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Силовики разоблачили еще одну мошенническую схему под видом суррогатного материнства

Понедельник, 8 ноября 2021, 12:04
Силовики разоблачили еще одну мошенническую схему под видом суррогатного материнства
фото полиции

Правоохранители разоблачили преступную схему в Винницкой области: мошеннический бизнес под видом предоставления фиктивных услуг по программе суррогатного материнства.

Источник: СБУ, полиция Винницкой областиГосударственная пограничная служба

Детали: По данным силовиков, услугами дельцов воспользовалось по меньшей мере 50 иностранцев и граждан Украины, сумма "заработка" составила почти миллион долларов США.

 
фото СБУ

Организовал схему 35-летний виннитчанин, ранее судимый за совершение корыстных преступлений. Вместе с сообщниками мужчина создал частные компании, в том числе псевдоклинику, не имея ни лицензии на ведение медицинской практики, ни штата врачей.

Мошенническая схема заключалась в том, что злоумышленники предлагали клиентам полный пакет услуг для участия в программе суррогатного материнства: заключение фиктивного брака; внесение заведомо недостоверных данных в медицинские документы; подыскивали суррогатных матерей.

Но на самом деле дельцы создавали для клиентов только видимость своей легальной деятельности. Они предоставляли им ложную информацию, тем самым откладывая время разоблачения преступной деятельности.

По материалам следствия, злоумышленники были сосредоточены преимущественно на иностранных "клиентах", подыскиваемых через интернет. Они размещали ложную информацию о якобы успешной деятельности "ведущей медицинской клиники".

За свои мошеннические услуги злоумышленники получали от 30 до 50 тысяч долларов.

Так, следствием установлено, что в 2019 и 2020 годах виннитчанин заключил договоры на предоставление таких услуг с гражданином Китайской Народной Республики и супружеской четой киевлян, которые по состоянию здоровья не могли иметь детей. Доверившись злоумышленникам, потерпевшие перевели на их счета более двух миллионов гривен.

После получения полной оплаты или большей ее части злоумышленники прекращали общение с клиентами. Только в единичных случаях для граждан, считавших, что они участвовали в программе вспомогательных репродуктивных технологий, суррогатные матери рожали детей, указывает СБУ.

Во время обысков в офисных помещениях, по местам жительства участников схемы и их частных автомобилях правоохранители обнаружили:

  • медицинскую документацию с подтверждением противоправной деятельности;
  • свидетельства о браке иностранцев с гражданками Украины;
  • договоры с иностранными гражданами о предоставлении посреднических услуг;
  • заявления о признании отцовства за иностранными гражданами;
  • нотариальные доверенности, подписанные украинскими гражданками относительно представительства интересов;
    черную бухгалтерию, банковские карты, через которые происходили расчеты и крупную сумму иностранных наличных денег.
 

Организатору преступной схемы и его 26-летней сообщнице следователи объявили о подозрении в мошенничестве.

35-летнему злоумышленнику на время досудебного расследования суд избрал меру пресечения – круглосуточный домашний арест, а его сообщнице – ночной домашний арест.

За такие преступления подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к этой преступной деятельности, и устанавливают потерпевших.

Напомним: В июле 2021 года СБУ заявила о разоблачении на Харьковщине схемы продажи младенцев за границу: "ребенок под ключ" стоил $60 тысяч.

В августе столичные правоохранители тоже разоблачили схему незаконной торговли новорожденными, замаскированную под суррогатное материнство.

Украинская правда
Темы: СБУВинницкая областьполиция
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