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Семь лет тюрьмы получил мужчина, угрожавший поджечь заложников в игорном зале

Понедельник, 8 ноября 2021, 13:19
Getty Images

Прокуроры добились в Верховном суде наказания 7 лет за решеткой для злоумышленника, захватившего заложников в 2019 году.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Детали: Судьи Верховного суда приговорили преступника к 7 годам заключения.

Прокуроры доказали, что 30 мая 2019 года житель поселка Якимовка Запорожской области вошел в игровое заведение сети "Космолот" и взял в заложники работницу, пристегнув ее наручниками. За её освобождение он требовал 300 тысяч гривен от компании-владельца заведения.

Получив отказ, он облил помещение бензином и заблокировал входную дверь. После этого запретил передвигаться еще одному работнику и покидать кассу. Злоумышленник угрожал поджечь помещение, если не получит денег.

Прокуроры доказали его вину по статье 147 Уголовного кодекса - "Захват заложников".

Украинская правда
Темы: прокуратуракриминалЗапорожская область
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