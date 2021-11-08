Здоровье Саакашвили стремительно ухудшается, нужна больница с реанимацией – Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что состояние здоровья гражданина Украины экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает в грузинской тюрьме, стремительно ухудшается, его необходимо перевести в больницу, обустроенную для экстренной реанимации.

Источник: Денисова в Telegram

Прямая речь Денисовой: "По информации консилиума врачей, посетивших сегодня Михеила в пенитенциарном учреждении №12 в г. Руставе (Грузия), состояние его здоровья неудовлетворительное и может измениться в худшую сторону в любую минуту.

Призываю грузинские власти безотлагательно обеспечить перевод гражданина Украины в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций консилиума врачей".

Детали: Денисова напомнила, что Саакашвили с 6 ноября отказался от каких-либо лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов, предназначенных для "предотвращения наступления летальных исходов".

По словам омбудсмена, "побуждение Михеила отказаться от этих препаратов является не чем иным, как способом лишения его жизни".

Она призвала иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия чиновников Грузии, а грузинские власти срочно обеспечить Саакашвили надлежащим лечением, что может спасти ему жизнь.

Что было раньше: Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который голодает в грузинской тюрьме, заявил, что отказывается от приема специальных добавок после публикации пенитенциарной службой страны видео его "питания". Ранее личный врач бывшего президента Грузии Николоз Кипшидзе говорил, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается, и он потерял 10% своего веса.

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