Здоровье Саакашвили стремительно ухудшается, нужна больница с реанимацией – Денисова
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что состояние здоровья гражданина Украины экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает в грузинской тюрьме, стремительно ухудшается, его необходимо перевести в больницу, обустроенную для экстренной реанимации.
Источник: Денисова в Telegram
Прямая речь Денисовой: "По информации консилиума врачей, посетивших сегодня Михеила в пенитенциарном учреждении №12 в г. Руставе (Грузия), состояние его здоровья неудовлетворительное и может измениться в худшую сторону в любую минуту.
Призываю грузинские власти безотлагательно обеспечить перевод гражданина Украины в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций консилиума врачей".
Детали: Денисова напомнила, что Саакашвили с 6 ноября отказался от каких-либо лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов, предназначенных для "предотвращения наступления летальных исходов".
По словам омбудсмена, "побуждение Михеила отказаться от этих препаратов является не чем иным, как способом лишения его жизни".
Она призвала иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия чиновников Грузии, а грузинские власти срочно обеспечить Саакашвили надлежащим лечением, что может спасти ему жизнь.
Что было раньше: Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который голодает в грузинской тюрьме, заявил, что отказывается от приема специальных добавок после публикации пенитенциарной службой страны видео его "питания". Ранее личный врач бывшего президента Грузии Николоз Кипшидзе говорил, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается, и он потерял 10% своего веса.
Читайте также Спасти Саакашвили: может ли Украина вытащить политика из грузинской тюрьмы
Предыстория:
- 1 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.
- Стало известно, что на Саакашвили завели дело по факту незаконного пересечения границы, он объявил голодовку.
- Сейчас Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.
- В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.
- 20 октября консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили в профилактических целях.