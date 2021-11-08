Россия отказалась от "нормандской" встречи глав МИД в предложенный день

В Москве отклонили предложение о встрече министров иностранных дел стран "нормандского формата" –- Германии, Франции, Украины и России – 11 ноября, как предложили Франция и Германия.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

Лавров сказал, что Москва отказалась от предложения Франции провести заседание 11 ноября, которое глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан озвучил во время их встречи в Риме.

Он объяснил это распланированным графиком и тем, что Россия не получила ответа на свои предложения по итоговому документу столь потенциальной встречи, которые передали 29 октября.

По его словам, проект этого документа занял "где-то три страницы".

"Я ему подтвердил, что, во-первых, мы ждем реакции на наши предложения, а, во-вторых, 11 ноября, даже если бы эти договоренности уже бы созрели и содержательная часть была бы готова, у меня 11 ноября здесь очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран", – сказал Лавров.

Он добавил, что после этого на днях в Москве снова получили совместное предложение от глав МИД Германии и Франции относительно 11 ноября.

"Мы направили дополнительные аргументы в пользу того, чтобы все-таки заняться не планированием каких-то мероприятий для галочки, а заняться существом вопроса, и перечислили те конкретные шаги, которые предпринимает киевский режим для того, чтобы торпедировать Минские договоренности", – сказал Лавров.

"Давайте повидаемся, попозируем перед фотоаппаратами, телекамерами и тем самым пошлем сигнал, что нормандский формат работает. Нам такие показушные выступления не нужны", – заявил глава МИД РФ.

Лавров добавил, что никакие новые даты не обсуждаются.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее отметил, что предложения России по поводу заключительного документа возможной встречи глав внешнеполитических ведомств четырех стран в "нормандском формате" лишь подтверждают, что она продолжает избегать этой встречи.