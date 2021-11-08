Минобороны Польши показало, как мигранты кусачками прорезают ограждение на границе

Минобороны Польши обнародовало очередное видео попытки большой группы нелегалов попасть на территорию Польши со стороны Беларуси.

Видеоролик обнародован в Twitter министерства, пишет "Европейская правда".

"Дальнейшие попытки мигрантов пересечь границу в районе Кузница", - говорится в подписи к видео, на котором видно, как один из мигрантов настойчиво пытается разрезать забор кусачками. Польский охранник границы по другую сторону забора разбрызгивает на него слезоточивый газ.

На кадрах видно, как совсем рядом другой мигрант пытается повредить забор лопатой.

За ним еще один нелегал рубит дерево, вероятно, с целью повалить его.

Kolejne próby forsowania granicy przez migrantów w rejonie Kuźnicy. pic.twitter.com/0Qv2K1RVcz — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Как известно, утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.

В Польше считают, что режим Лукашенко готовит самый массовый штурм границы нелегалами. По меньшей мере одна попытка прорыва уже была предотвращена.

Руководство войск территориальной обороны Польши призвало участников отрядов территориальной обороны в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.

В Беларуси заявили, что огромная группа мигрантов самоорганизовалась, чтобы "исключить насильственное вытеснение польской стороной".