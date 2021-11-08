Оккупанты обстрелами заставили ВСУ открыть огонь на Донбассе
Понедельник, 8 ноября 2021, 16:29
За сутки 8 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, раненых нет.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Вблизи Водяного на Приазовье враг открывал огонь из минометов калибра 122 мм и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Павлополь оккупанты произвели обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов".
Детали: Отмечается, что ВСУ открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрелы.
Потерь среди украинских военных нет.
Напомним: В результате вражеских обстрелов в зоне ООС в воскресенье один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.
Украинская правда