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Оккупанты обстрелами заставили ВСУ открыть огонь на Донбассе

Понедельник, 8 ноября 2021, 17:29
фото: минобороны

За сутки 8 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, раненых нет.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи Водяного на Приазовье враг открывал огонь из минометов калибра 122 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Павлополь оккупанты произвели обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов".

Детали: Отмечается, что ВСУ открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрелы.

Потерь среди украинских военных нет.

Напомним: В результате вражеских обстрелов в зоне ООС в воскресенье один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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