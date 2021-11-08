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В Грузии сообщили, что Саакашвили перевезли в больницу

Понедельник, 8 ноября 2021, 17:49
ФОТО С FACEBOOK СААКАШВИЛИ

В Пенитенциарной службе Грузии подтвердили информацию о том, что экс-президента Михеила Саакашвили перевели в Глданскую больницу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Interpressnews, цитируя заявление ведомства.

"Чтобы предотвратить ухудшение состояния здоровья и учитывая возросшую опасность, заключенный Михеил Саакашвили переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18. Мы поэтапно предоставим общественности дополнительную информацию".

Перед этим мать экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Гиули Аласания сообщила, что ее сына вывезли из тюрьмы в Руставе в неизвестном направлении - над тюрьмой появился вертолет, также оттуда выехали две бронированные автомашины.

Впоследствии оппозиционный телеканал "Мтавари" сообщил, что Саакашвили якобы увезли в военный госпиталь в Гори.

Адвокаты политика и он сам раньше отвергали идею перевода его в Глданское заведение, настаивая, что там нет надлежащих условий для оказания помощи.

Ранее в понедельник личный врач Саакашвили заявил, что консилиум врачей, созданный по решению Минздрава, единогласно заключил, что Саакашвили нуждается в немедленной госпитализации в многопрофильную клинику.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он нелегально попал в страну. Тогда же он объявил голодовку, провозгласив себя политзаключенным.

Ранее в понедельник уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что состояние голодающего в грузинской тюрьме Саакашвили стремительно ухудшается.

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Темы: СаакашвилиГрузиятюрьма
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