Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В тюремную больницу, куда перевели Саакашвили, привезли спецназ

Понедельник, 8 ноября 2021, 18:17
В тюремную больницу, куда перевели Саакашвили, привезли спецназ
ФОТО с FACEBOOK СААКАШВиЛи

На территорию больницы Глданской тюрьмы №18, куда перевели экс-президента Михеила Саакашвили, прибыли значительные силы полиции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает с места корреспондент грузинского Interpressnews.

По его словам, во двор заведения въехали желтые автобусы со спецназом и полицейские машины.

Напомним, недавно мать экс-президента сообщила, что Саакашвили вывезли из тюрьмы в Рустави в неизвестном направлении - над тюрьмой появился вертолет, также оттуда выехали две бронированные автомашины. Впоследствии в Пенитенциарной службе Грузии официально подтвердили, что экс-президента Михеила Саакашвили перевели в Глданскую больницу.

Адвокаты политика и он сам раньше отвергали идею перевода его в Глданское заведение, настаивая, что там нет надлежащих условий для оказания помощи.

Днем в понедельник личный врач Саакашвили заявил, что консилиум врачей, созданный по решению Минздрава, единогласно заключил, что Саакашвили нуждается в немедленной госпитализации в многопрофильную клинику. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова также заявила, что состояние голодающего в грузинской тюрьме Саакашвили стремительно ухудшается.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он нелегально попал в страну. Тогда же он объявил голодовку, провозгласив себя политзаключенным.

Читайте также: Спасти Саакашвили: может ли Украина вытащить политика из грузинской тюрьмы

Темы: СаакашвилиГрузия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
18:29
В большинстве областей воздушная тревога, сообщают о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
Все новости...
Реклама: