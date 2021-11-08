В тюремную больницу, куда перевели Саакашвили, привезли спецназ

На территорию больницы Глданской тюрьмы №18, куда перевели экс-президента Михеила Саакашвили, прибыли значительные силы полиции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает с места корреспондент грузинского Interpressnews.

По его словам, во двор заведения въехали желтые автобусы со спецназом и полицейские машины.

Напомним, недавно мать экс-президента сообщила, что Саакашвили вывезли из тюрьмы в Рустави в неизвестном направлении - над тюрьмой появился вертолет, также оттуда выехали две бронированные автомашины. Впоследствии в Пенитенциарной службе Грузии официально подтвердили, что экс-президента Михеила Саакашвили перевели в Глданскую больницу.

Адвокаты политика и он сам раньше отвергали идею перевода его в Глданское заведение, настаивая, что там нет надлежащих условий для оказания помощи.

Днем в понедельник личный врач Саакашвили заявил, что консилиум врачей, созданный по решению Минздрава, единогласно заключил, что Саакашвили нуждается в немедленной госпитализации в многопрофильную клинику. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова также заявила, что состояние голодающего в грузинской тюрьме Саакашвили стремительно ухудшается.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он нелегально попал в страну. Тогда же он объявил голодовку, провозгласив себя политзаключенным.

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