Новости 8 ноября: мигранты на границе Польши, закрытие Kyiv Post

Сотни мигрантов прибыли к ограждению на границе Беларуси и Польши; издание Kyiv Post прекращает работу – актуальные новости 8 ноября.

О границе Польши

Сотни мигрантов, следовавших по территории Беларуси в сторону Польши, дошли до забора на границе – соответствующее видео разместило Министерство обороны Польши. На снятых с вертолета кадрах видно около тысячи мигрантов, находящихся в лесу на территории Белоруссии.

В Польше считают, что режим Лукашенко готовит самый большой на сегодняшний день штурм границы нелегалами. Министр охраны Мариуш Блащак заявил, что сейчас на границе находятся 12 тысяч военных.

Также советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что Украина в случае необходимости должна предоставить помощь Польше, чтобы разрешить кризис на границе с Беларусью.

Об издании Kyiv Post

Владелец англоязычного издания Kyiv Post Аднан Киван заявил о временной приостановке работы редакции по перезагрузке. В то же время, работники редакции сообщили, что издание закрыли полностью.

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