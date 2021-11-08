Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Саакашвили продолжит голодать в тюремной больнице – омбудсмен

Понедельник, 8 ноября 2021, 23:47
михеил саакашвили, фото с его фейсбук-страницы

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили по-прежнему отказывается от лечения и продолжает голодовку уже в тюремной больнице, куда сегодня его перевели против его желания, сообщили в аппарате омбудсмена Грузии.

Источник: "Грузия Онлайн" со ссылкой на представителя аппарата омбудсмена Грузии

Детали: По словам сотрудника, Саакашвили продолжает голодовку в изолированной палате, вблизи по периметру его палаты нет других заключенных.

Один из адвокатов Саакашвили, основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари" Ника Мелия сегодня заявил, что экс-президент, возможно, был избит во время перевода в Глданскую тюрьму.

Сотрудник аппарата омбудсмена разъяснил, что "в знак протеста против перевода в Глданскую тюрьму Саакашвили отказался выходить из машины, на которой его перевозили". По его словам, "его за руки, с применением силы, вывели из машины и вселили в камеру".

Он отметил, что во время посещения Саакашвили "не заметил на нем следов физических повреждений".

Предыстория:

  • Ранее в Грузии подтвердили, что Саакашвили перевезли в больницу, несмотря на то, что перед этим грузинская власть многократно утверждала, что здоровье экс-президента не требует его лечения и отклоняла прошение об этом со стороны заключенного и его защиты.
  • Впрочем, вопреки просьбам самого Саакашвили его перевели в защищенную тюремную больницу.
  • Впоследствии в помещение этой больницы привезли спецназ.
  • Как известно, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он нелегально попал в страну. Тогда же он объявил голодовку, провозгласив себя политзаключенным.

Читайте также: Спасти Саакашвили: может ли Украина вытащить политика из грузинской тюрьмы

Темы: СаакашвилиГрузия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский пообещал Литве "адекватную реакцию" на миграционный кризис

В ЕС заявили, что не позволят Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть газ

заявлениеТкаченко таки подал в отставку: Не мой концепт и ценности

видеоЛукашенко грозится перекрыть газ Европе, если та закроет границы

ИНФОГРАФИКАВ Раду проходя 7 партий, еще две на грани – опрос

Зеленский за осень потерял около 10% рейтинга, но до сих пор остается первым

Все новости...
Саакашвили
В тюремную больницу, куда перевели Саакашвили, привезли спецназ
В Грузии сообщили, что Саакашвили перевезли в больницу
Мать Саакашвили сообщила, что его вывезли из тюрьмы в Рустави
Последние новости
16:00
Беларусь может использовать "мигрантов" как оружие против Украины - пограничники
15:39
Денисова: видео с Саакашвили доказывает, что его пытают в Грузии
15:21
Вакцинация против COVID-19 может стать обязательной для медиков
15:17
Путин "обеспокоен" действиями самолётов и кораблей НАТО в Чёрном море
15:17
Зеленский пообещал Литве "адекватную реакцию" на миграционный кризис
15:16
фото, обновлено от 12:16Чемпионку мира по фристайлу задержали в Беларуси: выступала против Лукашенко
15:13
фото, видеоSubaru представил первый серийный электромобиль, который разработали совместно с Toyota
15:00
видеоНа съемках телешоу задержали "сваху", которая женила украинок на иностранцах
14:58
Коллектив Kyiv Post не пошел на условия Кивана и готов создать новое издание
14:53
фотоУкраина усиливает границу с Беларусью 8 тысяч правоохранителей и вертолетами
Все новости...