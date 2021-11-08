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Саакашвили продолжит голодать в тюремной больнице – омбудсмен

Понедельник, 8 ноября 2021, 22:47
Саакашвили продолжит голодать в тюремной больнице – омбудсмен
михеил саакашвили, фото с его фейсбук-страницы

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили по-прежнему отказывается от лечения и продолжает голодовку уже в тюремной больнице, куда сегодня его перевели против его желания, сообщили в аппарате омбудсмена Грузии.

Источник: "Грузия Онлайн" со ссылкой на представителя аппарата омбудсмена Грузии

Детали: По словам сотрудника, Саакашвили продолжает голодовку в изолированной палате, вблизи по периметру его палаты нет других заключенных.

Один из адвокатов Саакашвили, основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари" Ника Мелия сегодня заявил, что экс-президент, возможно, был избит во время перевода в Глданскую тюрьму.

Сотрудник аппарата омбудсмена разъяснил, что "в знак протеста против перевода в Глданскую тюрьму Саакашвили отказался выходить из машины, на которой его перевозили". По его словам, "его за руки, с применением силы, вывели из машины и вселили в камеру".

Он отметил, что во время посещения Саакашвили "не заметил на нем следов физических повреждений".

Предыстория:

  • Ранее в Грузии подтвердили, что Саакашвили перевезли в больницу, несмотря на то, что перед этим грузинская власть многократно утверждала, что здоровье экс-президента не требует его лечения и отклоняла прошение об этом со стороны заключенного и его защиты.
  • Впрочем, вопреки просьбам самого Саакашвили его перевели в защищенную тюремную больницу.
  • Впоследствии в помещение этой больницы привезли спецназ.
  • Как известно, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он нелегально попал в страну. Тогда же он объявил голодовку, провозгласив себя политзаключенным.

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Темы: СаакашвилиГрузия
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