После полугодовой миссии астронавты SpaceX возвращаются на Землю
Понедельник, 8 ноября 2021, 23:28
Четыре астронавта возвращаются на Землю на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon, завершив шестимесячную миссию на борту Международной космической станции.
Детали: Астронавты отстыковались от космической станции, к которой капсула Crew Dragon была прикреплена с апреля.
Космонавты должны приземлиться около 22:30 понедельника (5:30 вторника – по киевскому времени) возле побережья Флориды.
Команда SpaceX – Шейн Кимбро и Меган МакАртур из NASA, французский астронавт Томас Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хошиде из Японии – возвращается на Землю до того, как следующий экипаж астронавтов смог добраться до МКС.
NASA и SpaceX надеются начать еще одну миссию на этой неделе.
Предыстория:
- SpaceX Ілона Маска провела успішний запуск корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (місія Crew-2) з 4 астронавтами на борту.