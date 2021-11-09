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После полугодовой миссии астронавты SpaceX возвращаются на Землю

Вторник, 9 ноября 2021, 00:28
фото: Twitter

Четыре астронавта возвращаются на Землю на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon, завершив шестимесячную миссию на борту Международной космической станции.

Источник: space.com, CNN

Детали: Астронавты отстыковались от космической станции, к которой капсула Crew Dragon была прикреплена с апреля.

Космонавты должны приземлиться около 22:30 понедельника (5:30 вторника – по киевскому времени) возле побережья Флориды.

Команда SpaceX – Шейн Кимбро и Меган МакАртур из NASA, французский астронавт Томас Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хошиде из Японии – возвращается на Землю до того, как следующий экипаж астронавтов смог добраться до МКС.

NASA и SpaceX надеются начать еще одну миссию на этой неделе.

Предыстория:

  • SpaceX Ілона Маска провела успішний запуск корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (місія Crew-2) з 4 астронавтами на борту.

Темы: космос
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