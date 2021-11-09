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"Мы продолжим давить на Лукашенко" – Госдеп США

Вторник, 9 ноября 2021, 01:55
Нед Прайс, фото: Getty Images

Соединенные Штаты не прекратят давление на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на фоне создания им массовых потоков мигрантов в ЕС и попыток дестабилизировать мир и безопасность в Европе.

Источник: представитель Государственного департамента США Нед Прайс, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы обеспокоены тревожными кадрами и сообщениями, поступившими в выходные с белорусско-польской границы.

Соединенные Штаты решительно осуждают политическое использование и принуждение режимом Лукашенко уязвимой категории людей, а также бездушное и бесчеловечное содействие со стороны режима потокам нелегальной миграции через его границы".

"Пока режим в Беларуси будет отказываться выполнять собственные международные обязательства, будет подрывать мир и безопасность в Европе, будет продолжать угнетать и издеваться над людьми, которые стремятся жить в свободе, мы продолжим давить на Лукашенко".

Детали: Прайс подчеркнул, что Соединенные Штаты призывают режим "немедленно прекратить его кампанию по организации и принудительному созданию потоков нелегальных мигрантов" через белорусскую границу в Европу.

Он также отметил, что Штаты будут и дальше поддерживать Польшу и всех партнеров в Европе, которым грозят неприемлемые действия со стороны режима в Беларуси.

Напомним: Утром 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы может находиться 2-3 тысячи человек.

С польско-белорусской границы появились сообщения о выстрелах. Государственный пограничный комитет Беларуси заявляет, что стреляют на территории Польши, тогда как оппозиционный белорусский журналист пишет, что это белорусские силовики.

Темы: СШАБеларусьПольшаграница
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