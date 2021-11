Полгода в космосе: четверо астронавтов миссии SpaceX вернулись на Землю

После шести месяцев пребывания в космосе астронавты SpaceX Crew-2 вернулись на Землю, приземлившись у побережья Флориды.

Источник: space.com

Детали: Под четырьмя парашютами космический корабль SpaceX Dragon мягко влетел в Мексиканский залив возле Пенсаколы, штат Флорида, в 22:33 (05:33 по Киеву 9 ноября).

На берег астронавтов доставила спасательная лодка NASA.

Их возвращение завершило шестимесячное путешествие в Международную космическую станцию (МКС).

В среду планируется, что SpaceX запустит еще один экипаж из 4 астронавтов на космическую станцию — миссию, которую планировали начать на прошлой неделе, но отложили сначала из-за погоды, а затем из-за болезни астронавта.

🚀 JUST IN: Astronauts on the @SpaceX Crew Dragon #Endeavour splash down off the coast of Florida.#Crew2 is SpaceX’s 2nd long-duration astronaut mission for @NASA @NASA_Johnson pic.twitter.com/kfn1bZUgtk