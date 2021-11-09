Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кандидат на главу МИД Чехии против скандального назначения "дипломата Земана" послом в Украину

Вторник, 9 ноября 2021, 08:58
Ян Липавский, фото ČTK

Кандидат на пост министра иностранных дел в новом правительстве Чехии Як Липавский выступает против кандидатуры Петра Пирунчика на пост посла в Украине.

Об этом он сказал в интервью изданию Dennik N, сообщает "Европейская правда".

Липавский сказал, что намерен пересмотреть некоторые кандидатуры на дипломатические должности, в том числе отменить отправку Адама Войтеха послом в Финляндию и заместителя директора иностранного департамента администрации президента Петра Пирунчика в Украину.

"Я очень критически отношусь к его назначению. В Украине очень подробно следят за всеми заявлениями президента против оккупированного Россией Крыма. Все эти высказывания очень негативно воспринимаются в Украине", - сказал Липавский.

"У Чехии прекрасные отношения с Украиной, за исключением президента. В ситуации, когда Чехия отправит дипломата, который много лет работал на президента Милоша Земана, у него будет очень сложная миссия. У него будет такая требовательная среда, что он не сможет выполнять свою работу. Если Чехия продолжит выдвигать эту кандидатуру, чешско-украинские отношения будут очень обремененными", - добавил он.

Обе кандидатуры были одобрены в этом году уходящим правительством Андрея Бабиша.

По информации "Европейской правды", по состоянию на начало ноября Прага не передала в Киев запрос на агреман о назначении Пирунчика послом, в том числе из-за дискуссий о корректности этого шага.

С 2015 года Пирунчик пошел работать в администрацию Земана, где долгое время был аналитиком, а с 2020 года завоевал такое доверие Земана, что вырос до заместителя директора международного департамента.

При этом Пирунчик вел именно российское направление в команде действующего президента Чехии, который известен своей приверженностью к Путину и евроскептицизмом.

Читайте также Сказать Земану "нет!": почему Украина должна отказать дипломату с российским шлейфом

Темы: ЧехияМИДдипломатические отношениямеждународные отношенияКрым
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 11 ноября: угрозы Лукашенко, отставка Ткаченко

Одного из нападавших на "Схемы" в Укрэксиме уволили

В "Слуге народа" еще не определились с преемником Ткаченко. А кандидат был

Вопрос выживания: Украине грозит нехватка питьевой воды

10 стран ЕС сохранили возможности для путешествий украинцев – Кулеба

видеоВ Харькове внедорожник сбил детей на переходе: подозревают, что водитель был под кайфом

Все новости...
Чехия
Чехия приняла на лечение двух "тяжелых" больных коронавирусом из Румынии
В Чехии зафиксировали максимум новых больных COVID-19 с марта
В Чехии оборвалась канатная дорога, погиб водитель
Последние новости
21:53
Меркель в разговоре с Путиным пожаловалась на Лукашенко и напомнила о "Нормандии"
21:40
Курс гривни к доллару держится около 26,1
21:32
фото, видеоВ Киеве горит ресторан на воде
21:27
Перед решающей игрой отбора на ЧМ-2022 сборная Украины выдала ничью
21:13
Новости 11 ноября: угрозы Лукашенко, отставка Ткаченко
20:54
"Больше всего выигрывает Россия": министр обороны Латвии о конфликте Лукашенко с ЕС
20:32
Саудовская Аравия будет покупать украинскую черную икру
20:10
На Болдуина подали в суд из-за гибели Галины Хатчинс
20:02
Завершилось слушание по "долгу Януковича" в Лондоне
19:21
Одного из нападавших на "Схемы" в Укрэксиме уволили
Все новости...