Киевская мэрия отстранила работников без covid-вакцины

В Киевской городской государственной администрации отстранили от работы 7 сотрудников, не вакцинированных против Covid-19.

Источник: пресс-служба мэрии со ссылкой на руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного

Дословно: "Трое из отстраненных лиц – работники аппарата КГГА, и еще четверо – это работники департаментов".

Детали: Руководитель аппарата подчеркнул, что на период отстранения от работы заработная плата не сохраняется. Период отстранения не войдет в страховой стаж для назначения пенсии и оплаты временной нетрудоспособности, а также не войдет в стаж, дающий право на ежегодный отпуск.

По словам Загуменного, отстраненные сотрудники смогут вернуться к работе либо после завершения карантина, установленного правительством, либо после получения вакцинации и предоставления документа, это подтверждающего.

Чиновник добавил, что еще 12 сотрудников аппарата КГГА имеют справки о временной отсрочке вакцинации, так как недавно переболели коронавирусом, а 1 человек – медицинские противопоказания к прививкам, поэтому невакцинирован.

Также 2 человека находятся на больничном, а 1 государственный служащий – в отпуске, поэтому их вакцинальный статус установят позже и примут соответствующее решение.

По словам Загуменного, по состоянию на 8 ноября вакцинированы против Covid-19 почти 93% сотрудников аппарата КГГА.

Средний же показатель вакцинации среди всех структурных подразделений КГГА (это аппарат КГГА, департаменты и управления) составляет почти 92%.

Уровень вакцинации в районных администрациях колеблется в пределах 90–96%.

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