Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Киевская мэрия отстранила работников без covid-вакцины

Вторник, 9 ноября 2021, 09:28
Фото КГГА

В Киевской городской государственной администрации отстранили от работы 7 сотрудников, не вакцинированных против Covid-19.

Источник: пресс-служба мэрии со ссылкой на руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного

Дословно: "Трое из отстраненных лиц – работники аппарата КГГА, и еще четверо – это работники департаментов".

Детали: Руководитель аппарата подчеркнул, что на период отстранения от работы заработная плата не сохраняется. Период отстранения не войдет в страховой стаж для назначения пенсии и оплаты временной нетрудоспособности, а также не войдет в стаж, дающий право на ежегодный отпуск.

По словам Загуменного, отстраненные сотрудники смогут вернуться к работе либо после завершения карантина, установленного правительством, либо после получения вакцинации и предоставления документа, это подтверждающего.

Чиновник добавил, что еще 12 сотрудников аппарата КГГА имеют справки о временной отсрочке вакцинации, так как недавно переболели коронавирусом, а 1 человек – медицинские противопоказания к прививкам, поэтому невакцинирован.

Также 2 человека находятся на больничном, а 1 государственный служащий – в отпуске, поэтому их вакцинальный статус установят позже и примут соответствующее решение.

По словам Загуменного, по состоянию на 8 ноября вакцинированы против Covid-19 почти 93% сотрудников аппарата КГГА.

Средний же показатель вакцинации среди всех структурных подразделений КГГА (это аппарат КГГА, департаменты и управления) составляет почти 92%.

Уровень вакцинации в районных администрациях колеблется в пределах 90–96%.

Предыстория:

  • Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что с 8 ноября в Украине начали отстранять от работы сотрудников, подлежащих обязательной covid-вакцинации – в частности, чиновников и педагогов.
  • В Черновицкой области по состоянию на 8 ноября от работы отстранили 378 педагогов области, которые не вакцинировались против коронавируса.
  • С 8 ноября, когда Волынь перешла в "красную зону", в области официально отстранили от работы 995 невакцинированных работников образовательных учреждений.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусвакцинация
powered by lun.ua
Главное сегодня

Министр культуры и информполитики Ткаченко подает в отставку – источник

Украина усиливает охрану границы с Беларусью - Монастырский

фотоГлава тюрьмы боевиков "Изоляция" арестован судом

Данилов ответил немецким социал-демократам: Возьмите по 2-3 беженца себе домой

ОБНОВЛЕНО Нашли повешенным кузена недавно умерших мэра Кривого Рога и его брата

Ярош призвал собратьев быть наготове

Все новости...
Киев
В Киеве снова более тысячи новых больных Covid-19 и 53 смерти
О восстановлении костела Св. Николая. От бизнесфандинга до экспертизы текущего состояния
Активист Выговский обратился в СБУ: нашел у себя "прослушку"
Последние новости
20:59
Премьер Косово заявил, что Сербия на Балканах ведет себя как РФ с Украиной и Беларусью
20:48
Всемирный банк планирует через 2 года представить новый рейтинг на замену Doing Business
20:32
Комитет предлагает создать ВСК по делу Труханова
20:09
Глава СБУ отчитался о борьбе с контрабандой: +980 млн в бюджет
19:57
Министр культуры и информполитики Ткаченко подает в отставку – источник
19:42
На трех столичных вокзалах ищут взрывчатку
19:30
Коллекторов максимально оштрафовали из-за жалоб потребителей
19:17
СНБО одобрил решение о санкциях за представительство Никарагуа в Крыму
18:58
Данилов: СНБО не может давать графиков по веерным отключениям электроэнергии
18:41
ВАКС заочно арестовал одесского миллиардера Галантерника
Все новости...