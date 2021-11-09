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Киевская мэрия отстранила работников без covid-вакцины

Вторник, 9 ноября 2021, 08:28
Киевская мэрия отстранила работников без covid-вакцины
Фото КГГА

В Киевской городской государственной администрации отстранили от работы 7 сотрудников, не вакцинированных против Covid-19.

Источник: пресс-служба мэрии со ссылкой на руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного

Дословно: "Трое из отстраненных лиц – работники аппарата КГГА, и еще четверо – это работники департаментов".

Детали: Руководитель аппарата подчеркнул, что на период отстранения от работы заработная плата не сохраняется. Период отстранения не войдет в страховой стаж для назначения пенсии и оплаты временной нетрудоспособности, а также не войдет в стаж, дающий право на ежегодный отпуск.

По словам Загуменного, отстраненные сотрудники смогут вернуться к работе либо после завершения карантина, установленного правительством, либо после получения вакцинации и предоставления документа, это подтверждающего.

Чиновник добавил, что еще 12 сотрудников аппарата КГГА имеют справки о временной отсрочке вакцинации, так как недавно переболели коронавирусом, а 1 человек – медицинские противопоказания к прививкам, поэтому невакцинирован.

Также 2 человека находятся на больничном, а 1 государственный служащий – в отпуске, поэтому их вакцинальный статус установят позже и примут соответствующее решение.

По словам Загуменного, по состоянию на 8 ноября вакцинированы против Covid-19 почти 93% сотрудников аппарата КГГА.

Средний же показатель вакцинации среди всех структурных подразделений КГГА (это аппарат КГГА, департаменты и управления) составляет почти 92%.

Уровень вакцинации в районных администрациях колеблется в пределах 90–96%.

Предыстория:

  • Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что с 8 ноября в Украине начали отстранять от работы сотрудников, подлежащих обязательной covid-вакцинации – в частности, чиновников и педагогов.
  • В Черновицкой области по состоянию на 8 ноября от работы отстранили 378 педагогов области, которые не вакцинировались против коронавируса.
  • С 8 ноября, когда Волынь перешла в "красную зону", в области официально отстранили от работы 995 невакцинированных работников образовательных учреждений.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусвакцинация
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