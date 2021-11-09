В Киеве снова более тысячи новых больных Covid-19 и 53 смерти
За сутки 8 ноября в столице зарегистрировали 1 204 новых случая коронавируса, 53 больных умерли, более 600 человек госпитализировали.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "1 204 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 53 летальных случая от вируса – 27 женщин от 48 до 87 лет и 26 мужчин от 35 до 94 лет".
Детали: Среди новых больных 70 детей – 36 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (337), Дарницком (152) и Соломенском (118) районах.
За сутки госпитализировали 158 больных коронавирусом, а также 444 больных с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Всего с начала пандемии в столице уже 271 028 подтвержденных случаев коронавируса, 6 604 больных умерли, преодолели вирус 235 176 жителей города, из них 865 за минувшие сутки.
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Предыстория:
- В Киеве в течение прошлой недели ежесуточно от осложнений в результате коронавирусной болезни умирают от 40 до более 60 человек, за сутки 3 ноября умер 41 человек, в том числе мальчик 8 лет.
- В Киеве с 1 ноября введены усиленные карантинные ограничения, характерные для красной зоны эпидемической опасности.
- Только при наличии Covid-сертификата или отрицательного ПЦР-теста разрешено посещение заведений питания, гостиниц, учреждений и заведений социальной защиты, спортивных залов, фитнес-центров, ЦНАПов, управлений труда и социальной защиты, управлений пенсионного фонда, торгово-развлекательных центров, а также проведение массовых мероприятий.