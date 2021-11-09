В Киеве снова более тысячи новых больных Covid-19 и 53 смерти

За сутки 8 ноября в столице зарегистрировали 1 204 новых случая коронавируса, 53 больных умерли, более 600 человек госпитализировали.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "1 204 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 53 летальных случая от вируса – 27 женщин от 48 до 87 лет и 26 мужчин от 35 до 94 лет".

Детали: Среди новых больных 70 детей – 36 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (337), Дарницком (152) и Соломенском (118) районах.

За сутки госпитализировали 158 больных коронавирусом, а также 444 больных с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 271 028 подтвержденных случаев коронавируса, 6 604 больных умерли, преодолели вирус 235 176 жителей города, из них 865 за минувшие сутки.

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