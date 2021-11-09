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В Киеве снова более тысячи новых больных Covid-19 и 53 смерти

Вторник, 9 ноября 2021, 10:40
Фото КГГА

За сутки 8 ноября в столице зарегистрировали 1 204 новых случая коронавируса, 53 больных умерли, более 600 человек госпитализировали.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "1 204 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 53 летальных случая от вируса – 27 женщин от 48 до 87 лет и 26 мужчин от 35 до 94 лет".

Детали: Среди новых больных 70 детей – 36 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (337), Дарницком (152) и Соломенском (118) районах.

За сутки госпитализировали 158 больных коронавирусом, а также 444 больных с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 271 028 подтвержденных случаев коронавируса, 6 604 больных умерли, преодолели вирус 235 176 жителей города, из них 865 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • В Киеве в течение прошлой недели ежесуточно от осложнений в результате коронавирусной болезни умирают от 40 до более 60 человек, за сутки 3 ноября умер 41 человек, в том числе мальчик 8 лет.
  • В Киеве с 1 ноября введены усиленные карантинные ограничения, характерные для красной зоны эпидемической опасности.
  • Только при наличии Covid-сертификата или отрицательного ПЦР-теста разрешено посещение заведений питания, гостиниц, учреждений и заведений социальной защиты, спортивных залов, фитнес-центров, ЦНАПов, управлений труда и социальной защиты, управлений пенсионного фонда, торгово-развлекательных центров, а также проведение массовых мероприятий.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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