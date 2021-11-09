Силовики разоблачили схему вывоза из Украины сотни тонн драгоценных металлов

Правоохранители разоблачили махинации по вывозу за границу цветных и драгоценных металлов более чем на 100 миллионов гривен.

Источник: Государственная пограничная служба, ГБР

Детали: По данным следствия, преступники закупали устаревшее электрооборудование, содержащее цветные и драгоценные металлы.

Уклоняясь от уплаты налогов, дорогой лом вывозили в Польшу как электрооборудование и незаконно получали возмещение налога на добавленную стоимость.

По предварительной оценке, в течение 2020-2021 гг. фирма-экспортер возместила НДС на общую сумму более 65 миллионов гривен и подала заявку на возмещение более 26 миллионов гривен.

Правоохранители провели 18 обысков в Киевской, Львовской, Николаевской и Волынской областях. Изъяли документацию и технику, которые могут являться доказательствами в уголовном производстве.

В одном из логистических центров обнаружили более 320 тонн груза в паллетах, подготовленного для отправки в Польшу. Одна из партий, на сумму 126 000 евро, была задержана в пункте пропуска "Ягодин" непосредственно при попытке вывоза из Украины.

8 ноября во Львове и Киеве руководителю предприятия-экспортера, брокерам и двум сотрудникам Львовской таможни вручено сообщение о подозрении и ходатайстве об избрании мер и отстранении от занимаемых должностей.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество с целью возмещения ущерба, нанесенного государству. Следственные действия продолжаются.