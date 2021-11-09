В России рекорд смертей от коронавируса - свыше 1200 умерших за сутки

1211 человек скончались от коронавирусной инфекции в России за 9 ноября. Это – рекорд за все время пандемии.

Источник: российское оппозиционное издание "Новая газета", московский оперативный штаб по противодействию пандемии COVID-19

Детали: Накануне 8 ноября количество погибших составило 1164.

Общее число летальных случаев от коронавирусной болезни возросло до 249 215 человек.

В Москве коронавирус обнаружили у 5287 человек, в Московской области - 2818, в Петербурге - 2680.

Общее количество людей в России, заразившихся за весь промежуток пандемии, составляет более 8,8 миллионов человек.

Также, по данным российских властей, антирекорд заражений зафиксирован на территории временно оккупированного Крыма – 803 случая в сутки и 18 погибли.

Что было раньше: За прошлую неделю с 1 по 7 ноября в России также фиксировались рекордные показатели заражений и смертности. 5 ноября количество заражений в сутки достигло пикового значения в 41 335 случаев.