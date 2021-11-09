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Международные партнеры Украины приветствуют создание Этического совета для судебной реформы

Вторник, 9 ноября 2021, 12:25
Фото lexinform.com.ua

Европейский союз, США, Великобритания, Германия, Канада, Программа развития Организации Объединенных Наций и Европейский банк реконструкции и развития приветствовали создание Этического совета.

Об этом говорится в совместном заявлении, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

"Этический совет возьмет на себя важную задачу по установлению соответствия членов Высшего совета правосудия – высшего органа судебной власти в Украине – критериям профессиональной этики и добродетели", – говорится в заявлении.

Международные партнеры подчеркнули, что создание Этического совета является важным шагом в реализации стратегии реформирования судебной системы, утвержденной президентом Украины в июне 2021 года, а также предусмотренной Законом о реформе Высшего совета правосудия, принятым Верховной Радой в июле.

"Три международных эксперта – высокопоставленные судьи в отставке из США и Великобритании, а также бывший генеральный прокурор Эстонии – будут работать вместе с тремя украинскими судьями в Этическом совете, чтобы содействовать судейской добродетели, ключевому требованию как граждан Украины, так и украинского и международного бизнес-сообщества", – говорится в заявлении.

Напомним, в Украине назначен первый состав Этического совета, который должен установить соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетельности.

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