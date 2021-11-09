Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Международные партнеры Украины приветствуют создание Этического совета для судебной реформы

Вторник, 9 ноября 2021, 11:25
Международные партнеры Украины приветствуют создание Этического совета для судебной реформы
Фото lexinform.com.ua

Европейский союз, США, Великобритания, Германия, Канада, Программа развития Организации Объединенных Наций и Европейский банк реконструкции и развития приветствовали создание Этического совета.

Об этом говорится в совместном заявлении, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

"Этический совет возьмет на себя важную задачу по установлению соответствия членов Высшего совета правосудия – высшего органа судебной власти в Украине – критериям профессиональной этики и добродетели", – говорится в заявлении.

Международные партнеры подчеркнули, что создание Этического совета является важным шагом в реализации стратегии реформирования судебной системы, утвержденной президентом Украины в июне 2021 года, а также предусмотренной Законом о реформе Высшего совета правосудия, принятым Верховной Радой в июле.

"Три международных эксперта – высокопоставленные судьи в отставке из США и Великобритании, а также бывший генеральный прокурор Эстонии – будут работать вместе с тремя украинскими судьями в Этическом совете, чтобы содействовать судейской добродетели, ключевому требованию как граждан Украины, так и украинского и международного бизнес-сообщества", – говорится в заявлении.

Напомним, в Украине назначен первый состав Этического совета, который должен установить соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетельности.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Последние новости
18:29
В большинстве областей воздушная тревога, сообщают о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
Все новости...
Реклама: