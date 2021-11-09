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Кулеба поручил дипломатам приложить усилия для свободных путешествий украинцев в ЕС

Вторник, 9 ноября 2021, 14:11
Кулеба поручил дипломатам приложить усилия для свободных путешествий украинцев в ЕС
Дмитрий Кулеба. Фото c Facebook

После решения ЕС исключить Украину из своего "зеленого списка" туристических поездок, глава МИД Дмитрий Кулаба поручил всем дипломатическим учреждениям Украины в странах ЕС приложить усилия, чтобы оставить границы и туристические возможности для украинцев открытыми.

Об этом сообщила пресс-служба МИД во вторник, пишет "Европейская правда".

В МИД подчеркнули, что решение Совета ЕС об исключении Украины из перечня третьих государств, граждане которых могут совершать несущественные (туристические) поездки в ЕС, было принято с учетом текущей эпидемической ситуации в Украине.

"Обращаем ваше внимание, что официальная рекомендация Совета ЕС по исключению Украины из "зеленого списка" не означает, что украинцев ждет тотальное закрытие границ Евросоюза. Каждая страна-член ЕС самостоятельно решает на национальном уровне, как ей действовать, какие ограничения применять или нет", – отметили в министерстве.

МИД Украины активно работает над тем, чтобы, несмотря на исключение Украины из "зеленого списка", украинцы могли совершать поездки в страны ЕС, отметили в ведомстве.

"Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил всем дипломатическим учреждениям Украины в странах ЕС приложить усилия, чтобы покинуть границы и туристические возможности для украинцев открытыми", – говорится в сообщении.

Что означает исключение Украины из списка и какими будут правила пересечения границы, читайте в статье: Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев

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Темы: Кулеба ДмитрийМИДкоронавирустуризм
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