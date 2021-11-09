Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦИК признал избранным 140-го "слугу народа" из списка вместо Верещук

Вторник, 9 ноября 2021, 16:00
ЦИК признал избранным 140-го слугу народа из списка вместо Верещук

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Сергея Кострийчука от "Слуги народа" на место Ирины Верещук, которая стала министром.

Источник: сообщение ЦИК в Facebook

Дословно: "Ирина Верещук стала вице-премьер-министром — министеркой реинтеграции временно оккупированных территорий. Из-за досрочного прекращения его полномочий (как народного депутата) Комиссия признала избранным другого депутата.

На внеочередных выборах 21 июля 2019 г. Сергей Кострийчук был под №140 в избирательном списке партии "Слуга народа".

Подробности: Кострийчук в команде СН с сентября 2018 года. На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году – член высшего совета партии, в 2021 – стал главой контрольно-ревизионной комиссии.

Согласно информации на сайте ЦИК, Кострийчук родился в 1985 году. У него высшее образование и на время регистрации в списке партии он был безработным и беспартийным. Проживал в пгт Теплик Теплицкого района Винницкой области.

Предыстория:

  • 4 ноября Верховная Рада назначила нардепку "Слуги народа" Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЦИКВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
ЦИК
Очевидная неочевидность: как Украина будет избирать парламент X созыва?
ЦИК признала новым нардепом от "Европейской солидарности" Никорак 
ЦИК не признал нардепами следующих в списке ОПЗЖ после Королевской и Волошина
Последние новости
18:29
В большинстве областей воздушная тревога, сообщают о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
Все новости...
Реклама: