ЦИК признал избранным 140-го "слугу народа" из списка вместо Верещук

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Сергея Кострийчука от "Слуги народа" на место Ирины Верещук, которая стала министром.

Источник: сообщение ЦИК в Facebook

Дословно: "Ирина Верещук стала вице-премьер-министром — министеркой реинтеграции временно оккупированных территорий. Из-за досрочного прекращения его полномочий (как народного депутата) Комиссия признала избранным другого депутата.

На внеочередных выборах 21 июля 2019 г. Сергей Кострийчук был под №140 в избирательном списке партии "Слуга народа".

Подробности: Кострийчук в команде СН с сентября 2018 года. На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году – член высшего совета партии, в 2021 – стал главой контрольно-ревизионной комиссии.

Согласно информации на сайте ЦИК, Кострийчук родился в 1985 году. У него высшее образование и на время регистрации в списке партии он был безработным и беспартийным. Проживал в пгт Теплик Теплицкого района Винницкой области.

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