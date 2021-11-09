Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЦИК признал избранным 140-го "слугу народа" из списка вместо Верещук

Вторник, 9 ноября 2021, 17:00

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Сергея Кострийчука от "Слуги народа" на место Ирины Верещук, которая стала министром.

Источник: сообщение ЦИК в Facebook

Дословно: "Ирина Верещук стала вице-премьер-министром — министеркой реинтеграции временно оккупированных территорий. Из-за досрочного прекращения его полномочий (как народного депутата) Комиссия признала избранным другого депутата.

На внеочередных выборах 21 июля 2019 г. Сергей Кострийчук был под №140 в избирательном списке партии "Слуга народа".

Подробности: Кострийчук в команде СН с сентября 2018 года. На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году – член высшего совета партии, в 2021 – стал главой контрольно-ревизионной комиссии.

Согласно информации на сайте ЦИК, Кострийчук родился в 1985 году. У него высшее образование и на время регистрации в списке партии он был безработным и беспартийным. Проживал в пгт Теплик Теплицкого района Винницкой области.

Предыстория:

  • 4 ноября Верховная Рада назначила нардепку "Слуги народа" Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Украинская правда
Темы: ЦИКВерховная Рада
powered by lun.ua
Главное сегодня

Коронавирус унес жизни более 75 тысяч украинцев, за прошедшие сутки - 750 смертей

Германия стала мировым лидером по распространению Covid

видео, фотоМосковский патриархат собрался в Киеве для "решения украинского церковного вопроса"

Определены 10 участков возможного подхода мигрантов из Беларуси – Монастырский

Невакцинированным во Львовской области закрыли вход в пригородный транспорт

США предостерегают ЕС, что Россия может планировать нападение на Украину – Bloomberg

Все новости...
ЦИК
Довыборы в Раду: на обоих округах посчитали голоса – победили "слуги"
Довыборы в Раду: на одном округе уже посчитали голоса, на другом завершают
На выборы не будут пускать с электронным паспортом – ЦИК
Последние новости
11:00
СБУ задержала женщину, которая подыскивала "кадры" для террористической группировки "Оплот"
10:55
Потребление кислорода в больницах выросло в 5-6 раз – Минздрав
10:53
Зеленский подписал закон об энергоэффективности
10:52
Ковид в Киеве: количество больных и смертей не снижается
10:33
СБУ не продолжала запрет на въезд российскому блоггеру Варламову
10:17
фото Оккупанты в Крыму незаконно арестовали адвоката украинских политзаключенных
09:59
Турция запретила продавать авиабилеты в Беларусь гражданам Ирака, Сирии и Йемена
09:56
Минобороны назвало самые убыточные предприятия за ІІ квартал
09:34
Зеленский поговорил о Саакашвили с премьером Грузии: просит о допуске украинских врачей
09:31
Кличко обещает, что тепло и горячая вода для киевлян не подорожают, выделили 2 млрд грн
Все новости...