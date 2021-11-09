ЦИК признал избранным 140-го "слугу народа" из списка вместо Верещук
Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Сергея Кострийчука от "Слуги народа" на место Ирины Верещук, которая стала министром.
Источник: сообщение ЦИК в Facebook
Дословно: "Ирина Верещук стала вице-премьер-министром — министеркой реинтеграции временно оккупированных территорий. Из-за досрочного прекращения его полномочий (как народного депутата) Комиссия признала избранным другого депутата.
На внеочередных выборах 21 июля 2019 г. Сергей Кострийчук был под №140 в избирательном списке партии "Слуга народа".
Подробности: Кострийчук в команде СН с сентября 2018 года. На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году – член высшего совета партии, в 2021 – стал главой контрольно-ревизионной комиссии.
Согласно информации на сайте ЦИК, Кострийчук родился в 1985 году. У него высшее образование и на время регистрации в списке партии он был безработным и беспартийным. Проживал в пгт Теплик Теплицкого района Винницкой области.
Предыстория:
- 4 ноября Верховная Рада назначила нардепку "Слуги народа" Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.