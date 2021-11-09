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Оккупанты дважды нарушили "тишину", ВСУ ответили

Вторник, 9 ноября 2021, 18:57
фото: минобороны

За сутки 9 ноября со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В районе населенного пункта Опытное противник совершил обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки враг открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов".

Детали: Вооруженные силы открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Потерь среди личного состава ООС нет.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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