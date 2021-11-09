Оккупанты дважды нарушили "тишину", ВСУ ответили
Вторник, 9 ноября 2021, 18:57
За сутки 9 ноября со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Дословно: "В районе населенного пункта Опытное противник совершил обстрел из стрелкового оружия.
Вблизи Новоалександровки враг открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов".
Детали: Вооруженные силы открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
Потерь среди личного состава ООС нет.
Украинская правда