Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Франковске реанимации для больных Covid-19 на 100% забиты пациентами

Вторник, 9 ноября 2021, 17:59
Во Франковске реанимации для больных Covid-19 на 100% забиты пациентами
фото: Эльдар Сарахман УП

В больницах Ивано-Франковска, предусмотренных для лечения пациентов с коронавирусом, 100% коек в реанимациях заняты больными пациентами.

Источник: оперативное совещание 9 ноября, заместитель мэра Ивано-Франковска Александр Левицкий

Прямая речь: "Количество пациентов, которые есть в реанимации – это 100% загруженности реанимационных коек.

Мы получаем просто кучу жалоб, претензий (от людей – ред.):"А почему не лечат? А переведите моего родственника в реанимацию". Мы тогда, как врачи, вынуждены задавать себе вопрос: "А как можно освободить место в реанимации?".

 
СКРИНШОТ

Детали: Речь идет о Центральной городской клинической больнице и Городской клинической больнице №1, где, по словам начальницы управления здравоохранения в области Марии Бойко, на стационарах за 10 дней скончались 37 человек.

Бойко отметила, что речь идет преимущественно о людях старше 50 лет. Все умершие были невакцинированы.

На совещании также сообщили, что в городе есть проблемы со снабжением кислородом.

В частности суточная потребность составляет две тонны кислорода на каждую больницу, 2,4-2,6 тонн.

В последнее время в Франковске резко снизилось обеспечение кислородом, многих пациентов перевели на концентраторы.

В настоящее время в двух больницах города находится 391 больной на коронавирус.

Прямая речь Бойко: "Примерно 75% пациентов - кислородозависимые. В реанимации находятся 20 пациентов, на искусственной вентиляции легких - 11...Заполненность коек в центральной городской клинической больнице на сегодня составляет 93%, в городской клинической больнице №1 -73%".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ивано-ФранковсккоронавирусCovid-2019медицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Ивано-Франковск
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Во Франковске произошла стрельба, есть раненый
Суд отправил под ночной домашний арест офицера НГУ, который издевался над военными
Последние новости
18:29
В большинстве областей воздушная тревога, сообщают о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
Все новости...
Реклама: