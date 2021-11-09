Во Франковске реанимации для больных Covid-19 на 100% забиты пациентами

В больницах Ивано-Франковска, предусмотренных для лечения пациентов с коронавирусом, 100% коек в реанимациях заняты больными пациентами.

Источник: оперативное совещание 9 ноября, заместитель мэра Ивано-Франковска Александр Левицкий

Прямая речь: "Количество пациентов, которые есть в реанимации – это 100% загруженности реанимационных коек.

Мы получаем просто кучу жалоб, претензий (от людей – ред.):"А почему не лечат? А переведите моего родственника в реанимацию". Мы тогда, как врачи, вынуждены задавать себе вопрос: "А как можно освободить место в реанимации?".

СКРИНШОТ

Детали: Речь идет о Центральной городской клинической больнице и Городской клинической больнице №1, где, по словам начальницы управления здравоохранения в области Марии Бойко, на стационарах за 10 дней скончались 37 человек.

Бойко отметила, что речь идет преимущественно о людях старше 50 лет. Все умершие были невакцинированы.

На совещании также сообщили, что в городе есть проблемы со снабжением кислородом.

В частности суточная потребность составляет две тонны кислорода на каждую больницу, 2,4-2,6 тонн.

В последнее время в Франковске резко снизилось обеспечение кислородом, многих пациентов перевели на концентраторы.

В настоящее время в двух больницах города находится 391 больной на коронавирус.

Прямая речь Бойко: "Примерно 75% пациентов - кислородозависимые. В реанимации находятся 20 пациентов, на искусственной вентиляции легких - 11...Заполненность коек в центральной городской клинической больнице на сегодня составляет 93%, в городской клинической больнице №1 -73%".