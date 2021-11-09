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"Большая опасность": ПЕН Украины поддержал сотрудников Kyiv Post

Вторник, 9 ноября 2021, 21:24
ФОТО: KYIV POST

Члены Украинского ПЕН – журналисты, писатели, переводчики, правозащитники, издатели, ученые выразили обеспокоенность из-за закрытия англоязычной газеты Kyiv Post. Организация также усматривает большую опасность в закрытии издания.

Источник: сайт ПЕН Украины

Дословно: "Аднан Киван сообщил о планах реорганизовать работу Kyiv Post и перезапустить его через месяц, но с новой командой. В то же время журналисты газеты считают, что при таких обстоятельствах владелец будет вмешиваться в редакционную политику нового издания.

Украинский ПЭН усматривает большую опасность в закрытии или потере независимости авторитетного англоязычного медиа об Украине. Мы выражаем поддержку коллективу редакции Kyiv Post и последовательно выступаем за свободу слова и защиту сотрудников СМИ от давления владельцев и власти.

Также мы поддерживаем требования коллектива – возобновить работу независимой редакции Kyiv Post в полном составе, продать Kyiv Post или передать торговую марку в руки издания".

Предыстория:

  • 8 ноября на сайте издания появилосьзаявление о временной приостановке работы "для перезагрузки". В то же время работники редакции сообщили, что издание закрыли полностью, а их лишили доступа к сайту и страницам в социальных сетях.
  • В Офисе президента сказали, что они "неприятно удивлены" попытками связать закрытие издания с президентом Владимиром Зеленским.
  • Послы европейских стран в Украине выразилиобеспокоенность по поводу ситуации вокруг вероятного закрытия Kyiv Post.

Темы: Киевмедиа
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