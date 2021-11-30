"Омикрон" добрался до Латинской Америки

В Бразилии зафиксировали два случая заражения COVID-штаммом "Омикрон".

Источник: AP со ссылкой на секретариат здравоохранения штата Сан-Паулу

Детали: Вариант обнаружили у двух путешественников, прибывших из Южной Африки в Бразилию 23 ноября - 41-летнего мужчины и 37-летней женщины.

Секретариат здравоохранения сообщил, что больные находятся на изоляции.

Как сообщается, это первые случаи варианта "Омикрон" в Латинской Америке.

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Напомним: