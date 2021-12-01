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"Омикрон" добрался до Латинской Америки

Среда, 1 декабря 2021, 00:30
EMMANUEL CROSET/AFP via Getty Images

В Бразилии зафиксировали два случая заражения COVID-штаммом "Омикрон".

Источник: AP со ссылкой на секретариат здравоохранения штата Сан-Паулу

Детали: Вариант обнаружили у двух путешественников, прибывших из Южной Африки в Бразилию 23 ноября - 41-летнего мужчины и 37-летней женщины.

Секретариат здравоохранения сообщил, что больные находятся на изоляции.

Как сообщается, это первые случаи варианта "Омикрон" в Латинской Америке.

Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Напомним:

  • 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529 – имеющий "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19. Мутации B.1.1.529 могут помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать вирус более заразным.

  • 26 ноября Всемирная организация здравоохранения установила, что у B.1.1.529 - "Омікрон" - выше вероятность повторного заражения человека.

  • По состоянию на 30 ноября "Омикрон" был обнаружен в Европе, Австралии, Северной Америке.

Темы: коронавирусБразилия
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