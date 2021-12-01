К концу января всем взрослым британцам предложат бустерную вакцину

Премьер Британии Борис Джонсон пообещал, что до конца января всем взрослым британцам предложат бустерную (дополнительную) дозу вакцины от коронавируса на фоне обеспокоенности по поводу варианта Omicron.

Источник: Politico, The Guardian со ссылкой на Джонсона

Прямая речь: "Мы собираемся приложить все усилия, чтобы гарантировать, что всем, кто имеет на это право, предложат эту бустерную дозу, как я уже сказал, всего через два месяца".

Детали: Отмечается, что для достижения этой цели будут привлечены военнослужащие и центры временной вакцинации.

В Британии обнаружили 22 случая "Омикрона", и Джонсон призвал к "большим усилиям Британии по вакцинации" для борьбы с новым вариантом.

В четверг Джонсон сам получит бустерный укол.

Напомним: Сейчас 68% населения Британии полностью вакцинировано.