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К концу января всем взрослым британцам предложат бустерную вакцину

Среда, 1 декабря 2021, 01:01
К концу января всем взрослым британцам предложат бустерную вакцину
Paul Grover-WPA Pool/Getty Images

Премьер Британии Борис Джонсон пообещал, что до конца января всем взрослым британцам предложат бустерную (дополнительную) дозу вакцины от коронавируса на фоне обеспокоенности по поводу варианта Omicron.

Источник: Politico, The Guardian со ссылкой на Джонсона

Прямая речь: "Мы собираемся приложить все усилия, чтобы гарантировать, что всем, кто имеет на это право, предложат эту бустерную дозу, как я уже сказал, всего через два месяца".

Детали: Отмечается, что для достижения этой цели будут привлечены военнослужащие и центры временной вакцинации.

В Британии обнаружили 22 случая "Омикрона", и Джонсон призвал к "большим усилиям Британии по вакцинации" для борьбы с новым вариантом.

В четверг Джонсон сам получит бустерный укол.

Напомним: Сейчас 68% населения Британии полностью вакцинировано.

Темы: Великобританиякоронавирусвакцинация
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