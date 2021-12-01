Экспертная комиссия в США рекомендовала таблетки от COVID-19
Среда, 1 декабря 2021, 02:00
Группа экспертов в области здравоохранения, назначенная правительством США, рекомендовала таблетки "Молнупиравир" американской фармацевтической компании Merck от COVID-19 для взрослых пациентов из группы высокого риска.
Источник: AFP
Детали: 13 экспертов были "за", 10 – "против".
Ожидается, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в скором времени выдаст разрешение на использование препарата в экстренных случаях. Ожидается, что таблетки Merck станут первым разрешенным пероральным препаратом для лечения COVID-19 в Соединенных Штатах.
Напомним:
- "Молнупиравир" вносит мутации в генетический материал коронавируса, подавляя его способность к репликации. Считается, что он более устойчив к вариантам, чем антитела или вакцины, так как, в отличие от них, не нацелен на постоянно мутирующие белки-шипы. Лекарство, выпускаемое в виде капсул, следует употреблять дважды в день в течение 5 дней.
- Таблетки Merck показали сокращение на 30% госпитализаций и смертей.
- 19 ноября Агентство ЕС по лекарственным средствам (EMA) предоставило экстренное разрешение на "Молнупиравир".