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Почти 600 тысяч человек в мире заразились коронавирусом

Среда, 1 декабря 2021, 04:36
THOMAS SAMSON/AFP via Getty Images

29 ноября в мире было обнаружено 585 317 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США – 106 876 инфицирований, в Германии – 55 880, во Франции – 47 177. Кроме того, в Британии – 39 716 заражений, в России – 32 648.

Украина с 10554 случаями на 13 месте в мире между Италией и Испанией. В Европе Украина находится на 10 месте.

7617 человек в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 3-м месте в мире и на 2-м в Европе.

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Напомним: 29 ноября в Украине зафиксировали 10 554 случая инфицирования коронавирусом и 561 смерть от него, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1 749 человек, выздоровели 25 318 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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