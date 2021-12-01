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Главные новости вторника и ночи: Путин о войсках РФ возле Украины, Лукашенко о Крыме

Среда, 1 декабря 2021, 07:00
Главные новости вторника и ночи: Путин о войсках РФ возле Украины, Лукашенко о Крыме
MIKHAIL KLIMENTYEV/Sputnik/AFP via Getty Images

Путин прокомментировал данные о войсках РФ на границе с Украиной; Лукашенко хочет посетить оккупированный Крым вместе с Путиным – актуальные новости 30 ноября.

О Путине

Президент России Владимир Путин прокомментировал сообщение о российских войсках на границе с Украиной: "Смотрите, о возможном введении российских войск в Украину говорили еще в начале года... Но, как видите, этого не произошло".

Кроме того, Путин заявил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть "красной линией" для России.

Он отметил, что "Россия будет вынуждена создать нечто подобное в ответ на такую ​​угрозу, если и дальше будет расширяться эта инфраструктура (НАТО)".

О Лукашенко и Крыме

"Крым де-факто, я тогда еще сказал, – это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", – Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить оккупированный Россией Крым вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, а его приезд будет означать признание аннексии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил, что "нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, которое регулярно осуществляет на различных медийных платформах Александр Лукашенко".

О других важных новостях

Нардеп от фракции "Оппозиционная платформа – При жизни" Илья Кива пообещал молиться и вернуть "все, что у него забрали", после того, как коллегия Министерства образования и науки лишила его ученой степени.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Поклада начальником департамента контрразведки Службы безопасности.

Группа экспертов в области здравоохранения, назначенная правительством США, рекомендовала таблетки "Молнупиравир" американской фармацевтической компании Merck от COVID-19 для взрослых пациентов из группы высокого риска.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что попытка государственного переворота в Украине может являться частью агрессии России.

Карибское государство Барбадос официально отстранило от должности главы государства королеву Елизавету II и 30 ноября стало самой молодой республикой в ​​мире.

Перепись населения в Украине будет проведена в сотрудничестве с Apple — Министерство цифровой трансформации подписало с американской компанией меморандум о взаимопонимании. Официальная перепись должна пройти в 2023 году.

Рада приняла налоговый закон №5600, который должен ударить по бизнес-империи Рината Ахметова, в то же время уменьшить налоговую нагрузку на бизнес Юрия Косюка — за проголосовали 255 нардепов.

Жители Австрии, которые откажутся делать прививку от COVID-19 с февраля, когда это будет обязательно, могут подвергнуться штрафу до 7200 евро — об этом говорится в проекте закона об обязательной вакцинации.

Украинская правда

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