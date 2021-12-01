Главные новости вторника и ночи: Путин о войсках РФ возле Украины, Лукашенко о Крыме

Путин прокомментировал данные о войсках РФ на границе с Украиной; Лукашенко хочет посетить оккупированный Крым вместе с Путиным – актуальные новости 30 ноября.

О Путине

Президент России Владимир Путин прокомментировал сообщение о российских войсках на границе с Украиной: "Смотрите, о возможном введении российских войск в Украину говорили еще в начале года... Но, как видите, этого не произошло".

Кроме того, Путин заявил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть "красной линией" для России.

Он отметил, что "Россия будет вынуждена создать нечто подобное в ответ на такую ​​угрозу, если и дальше будет расширяться эта инфраструктура (НАТО)".

О Лукашенко и Крыме

"Крым де-факто, я тогда еще сказал, – это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", – Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить оккупированный Россией Крым вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, а его приезд будет означать признание аннексии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил, что "нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, которое регулярно осуществляет на различных медийных платформах Александр Лукашенко".

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