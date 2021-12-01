Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МОЗ: За ноябрь в Украине сделали более 7 миллионов прививок

Среда, 1 декабря 2021, 08:38
Фото властей Днепра

В течение ноября в Украине сделали почти 7,1 миллиона прививок против коронавируса, который вызывает болезнь Covid-19.

Источник: Министерство охраны здоровья

Дословно МОЗ: "За ноябрь сделано почти 7,1 млн прививок!".

Детали: В последний день осени, 30 ноября, была сделана 233 471 прививка: первую дозу вакцины получили 76 979 человек, вторую дозу – 156 492 человека.

С начала вакцинальной кампании сделано 24 747 760 прививок, привито 13 468 635 человек.

Первую дозу вакцины получили 13 468 633 человека, полностью иммунизированы – 11 279 127 человек.

Темы: вакцинациямедицинаМинздравкоронавирусCovid-2019
powered by lun.ua
Главное сегодня

Порошенко могут предъявить подозрение за поставку угля из ОРДЛО – Трепак

В Беларуси заявили о риске потери государственности из-за санкций

Главные новости пятницы и ночи: США о наступлении РФ, "Байрактары" от Турции

Байден — о требованиях России: "Не принимаю ничьих "красных линий"

фотоРазведка США: РФ планирует наступление на Украину с участием 175 тысяч военных

Шустер признал, что Ахметов поздравил его с днем рождения в Вильнюсе

Все новости...
вакцинация
К концу января всем взрослым британцам предложат бустерную вакцину
Суд назначил лидеру "антивакцинаторов" Стахиву психиатрическую экспертизу – адвокат
Бустерная доза COVID-вакцин будет доступна украинцам с 2022 года
Последние новости
13:34
От штамма "Омикрон" не зафиксировано еще ни одной смерти – ВОЗ
13:13
Covid в Киеве: 1588 новых случаев, 37 смертей
12:50
Послы G7 приветствовали начало работы Этического совета для судебной реформы
12:33
Bitcoin за сутки подешевел почти на 18%
12:25
Главам боевиков ОРДЛО вручили партбилеты "Единой России"
12:06
В Польше заявили о "диверсионных действиях" белорусских пограничников
11:47
Порошенко могут предъявить подозрение за поставку угля из ОРДЛО – Трепак
11:27
Директор Carlsberg в Украине покидает компанию
11:09
Украинцев задержали в Польше за пособничество мигрантам на границе с Беларусью
10:52
Бюджетное возмещение НДС за ноябрь – наибольшее в 2021 году
Все новости...