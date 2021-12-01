МОЗ: За ноябрь в Украине сделали более 7 миллионов прививок

В течение ноября в Украине сделали почти 7,1 миллиона прививок против коронавируса, который вызывает болезнь Covid-19.

Источник: Министерство охраны здоровья

Дословно МОЗ: "За ноябрь сделано почти 7,1 млн прививок!".

Детали: В последний день осени, 30 ноября, была сделана 233 471 прививка: первую дозу вакцины получили 76 979 человек, вторую дозу – 156 492 человека.

С начала вакцинальной кампании сделано 24 747 760 прививок, привито 13 468 635 человек.

Первую дозу вакцины получили 13 468 633 человека, полностью иммунизированы – 11 279 127 человек.