Послание президента: под Радой митинг и много полиции

1 декабря под Верховной Радой, где с ежегодным посланием должен выступить президент Владимир Зеленский, проходит митинг, улица Грушевского сейчас не перекрыта, но под парламентом много правоохранителей.

Источник: Общественное движение "Честно", корреспондент "Украинской правды" из Верховной Рады, полиция Киева

Детали: Возле парламента дежурят десятки правоохранителей в полной амуниции, нацгвардейцы и полиция диалога.

Фото Честно

Фото Честно

Улица Садовая возле ВР перекрыта.

фото Честно

В самом парламенте идет подготовка к визиту президента.

Охрана ищет взівчатку в зале ВР Фото Дмитрия Ларина, УП

"Слуги народа" пришли на заседание в тематических футболках с надписью "За президента! Против олигархов!"

"Слуга народа" в футболке в поддержку президента Фото Дмитрия Ларина, УП

Тем временем оппозиционные политики шутят о "госперевороте", о подготовке которого ранее заявлял Зеленский.

Прийшла у Верховну Раду. Колеги з інших фракцій вітають із першим днем перевороту.

Було би смішно, якби не так соромно... — Ivanna Klympush (@IKlympush) December 1, 2021

В полиции Киева сообщили, что предприняли меры безопасности в центре столицы в связи с запланированными акциями.

Отмечается, что перед началом мероприятий взрывотехники проверили территорию вокруг Верховной Рады.

Кроме того, на фильтрационных пунктах полицейские будут избирательно проверять вещи участников акции, чтобы не допустить пронесения в места скопления граждан предметов, которыми можно нанести повреждение другим.

Сообщается, что в случае обострения ситуации правоохранители могут ограничить доступ граждан на отдельные территории.