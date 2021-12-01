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Послание президента: под Радой митинг и много полиции

Среда, 1 декабря 2021, 09:46
Фото "Честно"

1 декабря под Верховной Радой, где с ежегодным посланием должен выступить президент Владимир Зеленский, проходит митинг, улица Грушевского сейчас не перекрыта, но под парламентом много правоохранителей.

Источник: Общественное движение "Честно", корреспондент "Украинской правды" из Верховной Рады, полиция Киева

Детали: Возле парламента дежурят десятки правоохранителей в полной амуниции, нацгвардейцы и полиция диалога. 

 
Фото Честно
 
Фото Честно

Улица Садовая возле ВР перекрыта. 

 
фото Честно

В самом парламенте идет подготовка к визиту президента.

 
Охрана ищет взівчатку в зале ВР
Фото Дмитрия Ларина, УП

"Слуги народа" пришли на заседание в тематических футболках с надписью "За президента! Против олигархов!"

 
"Слуга народа" в футболке в поддержку президента
Фото Дмитрия Ларина, УП

Тем временем оппозиционные политики шутят о "госперевороте", о подготовке которого ранее заявлял Зеленский.

В полиции Киева сообщили, что предприняли меры безопасности в центре столицы в связи с запланированными акциями.

Отмечается, что перед началом мероприятий взрывотехники проверили территорию вокруг Верховной Рады.

Кроме того, на фильтрационных пунктах полицейские будут избирательно проверять вещи участников акции, чтобы не допустить пронесения в места скопления граждан предметов, которыми можно нанести повреждение другим.

Сообщается, что в случае обострения ситуации правоохранители могут ограничить доступ граждан на отдельные территории. 

Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная РадаЗеленскиймитингиполиция
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