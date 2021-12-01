Послание президента: под Радой митинг и много полиции
1 декабря под Верховной Радой, где с ежегодным посланием должен выступить президент Владимир Зеленский, проходит митинг, улица Грушевского сейчас не перекрыта, но под парламентом много правоохранителей.
Источник: Общественное движение "Честно", корреспондент "Украинской правды" из Верховной Рады, полиция Киева
Детали: Возле парламента дежурят десятки правоохранителей в полной амуниции, нацгвардейцы и полиция диалога.
Улица Садовая возле ВР перекрыта.
В самом парламенте идет подготовка к визиту президента.
"Слуги народа" пришли на заседание в тематических футболках с надписью "За президента! Против олигархов!"
Тем временем оппозиционные политики шутят о "госперевороте", о подготовке которого ранее заявлял Зеленский.
Прийшла у Верховну Раду. Колеги з інших фракцій вітають із першим днем перевороту.— Ivanna Klympush (@IKlympush) December 1, 2021
Було би смішно, якби не так соромно...
В полиции Киева сообщили, что предприняли меры безопасности в центре столицы в связи с запланированными акциями.
Отмечается, что перед началом мероприятий взрывотехники проверили территорию вокруг Верховной Рады.
Кроме того, на фильтрационных пунктах полицейские будут избирательно проверять вещи участников акции, чтобы не допустить пронесения в места скопления граждан предметов, которыми можно нанести повреждение другим.
Сообщается, что в случае обострения ситуации правоохранители могут ограничить доступ граждан на отдельные территории.