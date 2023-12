Послы ЕС утвердили пятый пакет санкций против Беларуси, начнут действовать в четверг

Послы Евросоюза утвердили пятый пакет санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом, который должен вступить в силу 2 декабря.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" пятому пакету санкций ЕС против Беларуси", - сообщил Джозвяк в Twitter, отметив, что под санкции попадут 17 человек и 11 организаций.

Новый санкционный пакет будет опубликован в официальном журнале ЕС 2 декабря, соответственно, тогда же санкции и вступят в силу.

По информации журналиста, ЕС также начал работу над шестым пакетом санкций, но пока рано говорить о его содержании. Новый пакет ограничений может быть готов в январе/феврале.

EU ambassadors have just given green light to the EU's 5th sanctions package on #Belarus. 17 people and 11 entities. to be published in the EU official journal tomorrow. Work on a sixth package has started but premature to talk numbers now. might be ready Jan/Feb.