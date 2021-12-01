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Послы ЕС утвердили пятый пакет санкций против Беларуси, начнут действовать в четверг

Среда, 1 декабря 2021, 11:32
ФОТО PIXABAY

Послы Евросоюза утвердили пятый пакет санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом, который должен вступить в силу 2 декабря.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" пятому пакету санкций ЕС против Беларуси", - сообщил Джозвяк в Twitter, отметив, что под санкции попадут 17 человек и 11 организаций. 

Новый санкционный пакет будет опубликован в официальном журнале ЕС 2 декабря, соответственно, тогда же санкции и вступят в силу.

По информации журналиста, ЕС также начал работу над шестым пакетом санкций, но пока рано говорить о его содержании. Новый пакет ограничений может быть готов в январе/феврале.

ЕС обвиняет Беларусь в том, что она побуждает мигрантов приезжать на свою территорию, а затем подталкивает тысячи из них пересечь границу в Польшу и другие соседние государства Евросоюза в ответ на санкции, введенные против Минска.

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Темы: санкцииЕСБеларусьЛукашенко
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