Более 50% украинцев не хотели бы, чтобы Зеленский шел на второй срок

58% украинцев не поддерживают инициативу президента Владимира Зеленского баллотироваться во второй раз в 2024 году.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 26-29 ноября

Дословно: "Большинство респондентов (58,2%) не поддерживают, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. Поддерживают – 34,3%".

Детали: Кроме того, большинство респондентов (65,9%) негативно относятся к возможному введению дистанционного голосования через интернет, положительно – 29%.

Исследование проводилось после пресс-конференции президента с журналистами, которая проходила в Киеве 26 ноября.

Опрос провел КМИС в течение 26-29 ноября 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Были опрошены 1203 респондента в возрасте от 18 лет, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.