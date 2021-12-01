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В Киеве разоблачили "ферму" ботов, распространявших протестные настроения

Среда, 1 декабря 2021, 11:59
фото прокуратуры

В Киеве разоблачили деятельность "ботофермы", которая использовалась для распространения протестных настроений и финансовых махинаций.

Источник: Киевская городская прокуратура, Служба безопасности Украины

Детали: В группу лиц, которые "обслуживали" ботоферму, распространяющую антиукраинский контент, входили 9 жителей Киева. Злоумышленники управляли почти 6 тысячами ботов.

Для создания верифицированных аккаунтов злоумышленники использовали поддельные удостоверения граждан Украины, которые предоставляли службе поддержки Facebook для подтверждения подлинности личности.

"Верифицированные" аккаунты использовали для распространения публикаций и комментариев по заказу третьих лиц. В большинстве своем это контент, направленный на усиление протестных настроений в Украине, в том числе антивакцинаторских.

Еще одним направлением "деятельности" ботофермы было размещение рекламы мошенников, которые привлекали потенциальных жертв на фишинговые сайты (копии сайтов банковских учреждений, международных брокерских проектов, онлайн-казино и т.п.) - для похищения средств.

Силовики провели обыски в офисных и жилых помещениях организаторов преступной деятельности, в ходе которых изъяли:

- компьютерная техника и мобильные устройства с доказательствами получения заказов на продвижение публикаций в интересах сообществ ФБ, пропагандирующих антивакцинацию и в интересах других протестных акций, а также "раскрутку" мошеннических и "фишинговых" псевдобирж ориентированных на страны СНГ;

- более 500 поддельных электронных копий документов, удостоверяющих личность граждан Украины;

- оборудование и программное обеспечение, позволяющее одновременно анонимно администрировать большое количество аккаунтов;

- более 100 банковских карт, которые использовались для анонимизации приема платежей за предоставленные противоправные услуги.

 

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются лица, имеющие отношение к организации деятельности "ботоферм".

Украинская правда
Темы: КиевпрокуратураСБУ
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