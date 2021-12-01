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Песков заявил, что остановить войну на Донбассе можно путем переговоров "украинцев с украинцами"

Среда, 1 декабря 2021, 13:12
Песков заявил, что остановить войну на Донбассе можно путем переговоров украинцев с украинцами
ФОТО: GETTY IMAGES

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Пескова заявил, что Россия официально не признавала "самопровозглашенных республик" ОРДЛО, однако урегулирование военного конфликта, спонсируемого РФ, на Донбассе затягивается и прогнозировать их перспективы трудно.

Источник: российское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Вы знаете, что такого признания до сих пор не было, они остаются самопровозглашенными республиками, но мы видим, что процесс урегулирования этого внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик, поэтому какие перспективы будут у этих республик, сейчас прогнозировать вообще трудно".

Детали: Он также в очередной раз назвал войну на Донбассе "внутриукраинской": "Мы знаем о попытках представить Россию, как участницу этого конфликта. Это не так".

По его словам, остановить войну на Донбассе можно путем переговоров украинцев с украинцев: "Это гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014 года, и Россия не является ее стороной".

Об этом он заявил, отвечая на вопрос о готовности России к переговорам с Украиной по Донбассу.

Песков заявил, что Россия сохраняет свою приверженность нормандскому формату и минским договоренностям.

Что предшествовало:

  • На пресс-конференции 26 ноября Зеленский заявил, что президент РФ должен публично сказать, что "мы не планируем, Россия не готовит полномасштабное вторжение в Украину".
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет силой отбивать Донбасс от российских оккупантов, поскольку будут гибнуть украинские военные.
  • Пресс-секретарь президента России заявил, что в РФ не ведется подготовка встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что украинские власти не смогут остановить войну и вернуть под контроль Донбасс без прямого диалога с Россией.

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Темы: РосcияДНРЛНРОРДЛОДонбасс
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