Хакеры атаковали украинскую власть более 50 раз в ноябре – СБУ

Специалисты СБУ в ноябре прекратили и нейтрализовали 53 кибератаки на информационные системы органов государственной власти Украины.

Источник: сайт Службы безопасности Украины

Детали: Основными типами обнаруженных киберугроз были:

соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);

попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);

атаки на веб-приложения (Web App Attack);

вредоносное ПО (Malware).

В спецслужбе рассказали, что на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), мониторящая события в режиме реального времени и позволяющая анализировать состояние информационной безопасности.

Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве.