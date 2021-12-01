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Хакеры атаковали украинскую власть более 50 раз в ноябре – СБУ

Среда, 1 декабря 2021, 13:58
Хакеры атаковали украинскую власть более 50 раз в ноябре – СБУ
Фото Getty Images

Специалисты СБУ в ноябре прекратили и нейтрализовали 53 кибератаки на информационные системы органов государственной власти Украины.

Источник: сайт Службы безопасности Украины

Детали: Основными типами обнаруженных киберугроз были:

  • соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);
  • попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);
  • атаки на веб-приложения (Web App Attack);
  • вредоносное ПО (Malware).
 

В спецслужбе рассказали, что на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), мониторящая события в режиме реального времени и позволяющая анализировать состояние информационной безопасности.

Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве.

Украинская правда

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Темы: хакерывластьСБУкибербезопасность
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