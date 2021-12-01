Хакеры атаковали украинскую власть более 50 раз в ноябре – СБУ
Среда, 1 декабря 2021, 13:58
Специалисты СБУ в ноябре прекратили и нейтрализовали 53 кибератаки на информационные системы органов государственной власти Украины.
Источник: сайт Службы безопасности Украины
Детали: Основными типами обнаруженных киберугроз были:
- соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);
- попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);
- атаки на веб-приложения (Web App Attack);
- вредоносное ПО (Malware).
В спецслужбе рассказали, что на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), мониторящая события в режиме реального времени и позволяющая анализировать состояние информационной безопасности.
Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве.
Украинская правда