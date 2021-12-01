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Экс-чиновника Госсудадминистрации подозревают в завладении 51 млн грн

Среда, 1 декабря 2021, 15:03
Фото golos.com.ua

Бывшему начальнику одного из управлений Государственной судебной администрации и его пособнику – руководителю частного общества-поставщика сообщили о подозрении в завладении почти 51 млн. гривен при закупке оборудования для протоколирования судебных заседаний и видеоконференций.

Источник: САП в Facebook

Дословно САП: "В течение 2016 – 2018 годов в то время начальник одного из управлений Государственной судебной администрации совместно с руководителем и фактическим контролером частного общества организовали закупки оборудования для нужд ГСА...

В рамках досудебного расследования выяснилось, что условия тендерной документации заранее согласовывались соучастниками с целью недопущения к участию в торгах других потенциальных участников и обеспечения победы одного предприятия, а само оборудование было закуплено по завышенным ценам".

Детали: Отмечается, что в соответствии с проведенными экспертизами, общая сумма нанесенного Госсудадминистрации ущерба составляет почти 51 млн гривен.

Действия подозреваемых квалифицировали по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционная прокуратураНАБУсудгосзакупки
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