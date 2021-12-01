Лавров обвинил Украину в "наглом" отношении к РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что официальный Киев стал более агрессивным в своей политике относительно Российской Федерации.

Источник: российское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку воинственных устремлений".

Детали: По его словам, якобы Париж и Берлин "уже многие годы" обещают "вразумить" Киев, но "ничего не происходит", даже наоборот Киев стал более "наглым".

В середине ноября МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с главами МИД из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

В РФ заявили, что сделали это, чтобы избежать искажения позиции Москвы по Донбассу.

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