Снег и гололедица: вторая ночь зимы в Киеве будет с морозцем

В Киеве ночью 2 декабря ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица.

Источник: Киевские городские власти со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: Часть дня 1 декабря в столице падал снег.

Ночью ожидается 1-3° мороза.

В четверг, 2 декабря, в Киеве ожидается 5-7° тепла и без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности КГГА призывает киевлян осторожно передвигаться по городу, а водителей – включить габаритные огни или противотуманные фары, не использовать автомобили с летними шинами, соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров.