В наземном транспорте Киева можно будет рассчитываться банковской картой
Среда, 1 декабря 2021, 15:03
С 2022 года в Киеве появится возможность оплаты банковской картой в наземном транспорте.
Источник: пресс-служба КГГА, руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.
Прямая речь: "В первом квартале 2022 года мы планируем запустить систему оплаты банковской картой в наземном транспорте.
Сейчас дорабатываем функционал, чтобы была возможность даже без разблокировки смартфона оплатить проезд".
Детали: Также он заявил, что банковская карта валидируется в течение 3-4 секунд, транспортная – 0,3 секунды: "При большом пассажиропотоке эти 3,7 секунды задержки критические: может мгновенно собраться очередь".
Предыстория:
- 6 ноября в пресс-службе КГГА заявили, что стоимость проезда во всех видах городского транспорта готовятся повысить с 8 до 20 грн.
- Позже сообщили, что вопросы тарифов на проезд в общественном транспорте Киева не будут пересматриваться до конца отопительного сезона.
Украинская правда