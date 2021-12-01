В наземном транспорте Киева можно будет рассчитываться банковской картой

С 2022 года в Киеве появится возможность оплаты банковской картой в наземном транспорте.

Источник: пресс-служба КГГА, руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Прямая речь: "В первом квартале 2022 года мы планируем запустить систему оплаты банковской картой в наземном транспорте.

Сейчас дорабатываем функционал, чтобы была возможность даже без разблокировки смартфона оплатить проезд".

Детали: Также он заявил, что банковская карта валидируется в течение 3-4 секунд, транспортная – 0,3 секунды: "При большом пассажиропотоке эти 3,7 секунды задержки критические: может мгновенно собраться очередь".

Предыстория: