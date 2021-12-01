Еврокомиссия предлагает облегчить для Польши, Литвы и Латвии процедуры по "мигрантам Лукашенко"

Европейская комиссия предложила принять временные правовые и практические меры для Польши, Литвы и Латвии, столкнувшихся с миграционным кризисом на своих границах с Беларусью, чтобы помочь государствам справиться с ситуацией.

Как сообщает "Европейская правда", с соответствующим предложением Еврокомиссия выступила в среду.

"ЕС четко дал понять, что попытки подорвать наш Союз лишь укрепят нашу солидарность. Сегодня мы даем живое проявление этой солидарности: в виде набора временных и исключительных мер, которые предоставят Латвии, Литве и Польше средства, необходимые для того, чтобы реагировать на эти чрезвычайные обстоятельства, контролируемым и быстрым образом, и действовать в условиях правовой определенности", - заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, представляя предложение.

Предполагается, что предложенные меры будут применяться в течение 6 месяцев, если они не будут продлены или отменены, и будут касаться граждан стран-не членов ЕС, которые незаконно прибыли в ЕС с территории Беларуси или находятся вблизи границы или прибыли к пунктам пересечения на границе.

Согласно предложению, у трех государств ЕС будет возможность продлить период регистрации заявлений о предоставлении убежища до 4 недель вместо нынешних 3-10 дней.

Они также смогут применять процедуру по убежищу на границе для обработки всех ходатайств о предоставлении убежища, включая апелляцию, в течение максимум 16 недель - за исключением случаев, когда заявителям с проблемами со здоровьем не может быть предоставлена ​​адекватная поддержка.

Также три государства-члена могут применять упрощенные и более быстрые национальные процедуры для возвращения людей, чьи ходатайства о международной защите были отклонены.

При этом процедуры, выполняемые в соответствии с этим предложением, должны уважать основные права и конкретные гарантии, предусмотренные законодательством ЕС, включая лучшие интересы ребенка, неотложную медицинскую помощь и потребности уязвимых людей.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает странам практическую поддержку. Европейское бюро поддержки приюта (EASO) может помочь в регистрации и проработке заявлений, обеспечить проверку уязвимых лиц и организацию адекватного приема мигрантов, а пограничное агентство Frontex может оказать поддержку для пограничного контроля. Европол готов предоставить разведданные для противодействия контрабанде людей.

Чтобы предложение Еврокомиссии вступило в силу, Совет ЕС должен одобрить решение после консультации с Европейским парламентом. После согласования с Советом ЕС, учитывая срочность ситуации, это решение должно вступить в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС.