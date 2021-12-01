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G7 в письменном виде просит депутатов одобрить правки Зеленского о финансировании партий

Среда, 1 декабря 2021, 18:28
G7 в письменном виде просит депутатов одобрить правки Зеленского о финансировании партий
фото: оп

Послы G7 официально обратились в парламент с просьбой поддержать все президентские правки к ветированному Зеленским законопроекте о государственном финансировании партий.

Об этом говорится в письме за подписями глав посольств всех государств "Семерки", а также посла Евросоюза, которое оказалось  в распоряжении "Европейской правды"

Письмо послов "Группы семи" адресовано спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, обоим вицеспикерам и председателям всех парламентских комитетов, с копией в офис президента, и было направлено из-за дискуссии в парламенте о законопроекте 5253-1, который должен внести изменения в закон "О политических партиях".

Этот закон был принят Радой 2 ноября, но впоследствии ветирован Зеленским; Банковая вернула закон в парламент с предложениями правок к нему.

Послы "семерки полностью" поддержали действия Зеленского в своем письме.

"Мы приветствовали то, что Зеленский ветировал этот закон, потому что у нас тоже была обеспокоенность по некоторым положениям, одобренным 2 ноября – они несут риск негативного влияния на прозрачность финансирования партий и снижения доверия общества к этой системе", - говорится в документе за подписями дипломатов .

"Мы поддерживаем предложения президента, с которыми он вернул закон в ВР", - подчеркнули послы, напомнив, что ранее Верховная рада, как и президент, "четко уверяли в своем стремлении уменьшить влияние ненадлежащих интересов (vested interests) на политику".

Также дипломаты просят парламентариев не затягивать решение этого вопроса, чтобы установить стабильные правила финансирования партий как минимум за год до начала следующей предвыборной кампании.

Теперь парламент должен либо преодолеть вето 300 голосами, либо согласиться с правками президента 226 голосами, либо закон будет отклонен. Во втором чтении закон 5253-1 поддержали 285 депутатов, поэтому вариант преодоления вето маловероятен – ожидается, что Рада либо поддержит предложения Зеленского, либо отклонит закон в целом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийG7Верховная Радаэкономика
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